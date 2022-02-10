人的食欲是自视觉而提升的欲望。一些人先看过了食物，再通过嗅觉输入感受，结果，他们感觉食物的味道，比先得到嗅觉嗅吸而后才经过视觉巡礼，得出食物更加美味，享受也更加美好。这是从荷兰科学杂志读来的一项研究结果。

理解了一切的所爱所欲所憎恶全是心理作用，这个世间就再也没有什么东西能捆绑你了。我先生几次故意传一些榴梿照片给我，然后不怀好意地挤眼笑。有一次，我转发给他一张把榴梿拍得像拉出来而不是从树干上长出来的照片，呵呵，任谁看了，都会对榴梿大大丧失联想的美味。而在布置优雅的欧洲餐馆喝咖啡吃饭，视觉效果添加了三阶美味！

古代中国有个关于听觉效果的小故事。有个秀才凑酒会时跟人争辩，坚持“耳不听为净”的道理实胜于“眼不见为净”，还抵押了自己的房产和妻子，赌言若输了就赔上。赴会的文人酒友都说，他得证明“耳不听为净”更胜一筹。他回到家里百思不得证明方法。贤妻安慰他，尽管开席约人来吃饭。到时，由她解决这个问题。

这个赌言轰动乡里，许多人争着来看结局。说不定外围还有几圈下注打赌的临时赌局。开筵时，这个智慧的秀才妻子让仆人提了个大桶，里面装了热腾腾的粥，让仆人大声对宾客们说：“诸位宾客，这是府上主人特地为大家准备的粥。因为宾客众多，粥只好盛在大桶里装出来。这个桶原是粪桶，但请诸位放心，夫人事先让人清洗过三遍，确保干净了才用来盛粥。请大家享用。”

此言一出，谁也不肯一尝眼前的粥。

饮食于我只是充饥。脍炙鱼蒸，往往是做家人爱吃的菜肴。晨起，安顿脾胃的需要，我常做一小锅杂菜粥。父亲听了，笑说：“这是猪糜。”人的这个胃，你不供奉食物，这个袋子就自残，折磨得你不轻松自在。应付它致死的求索，是件累事。要是人类可以不必吃饭而精气自在，那么，世间必然减少很多竞争带来的尔虞我诈。更没人会费劲去阿谀拍马屁，那些飞扬跋扈的人便丧失趾高气扬的场面。

倘若我的脾胃经得起寒食，我乐意三餐只吃水果和种子果仁，不必大费周章开火烧饭。