“没有一个数字是不好的…”

星云大师说：有的人属蛇，不一定像毒蛇那么可怕；属老鼠的不见得就鼠头鼠脑，相貌可能反而堂堂巍巍、尊贵大方。生肖对一个人的人格、品德没有任何影响，为什么我们要迷信于生肖相克呢？

十二生肖相克的忌讳还包括：一、“白马怕青牛，鼠羊一旦休”，属马的人不可以嫁给属牛的，属羊的和属鼠的在一起会两败俱伤；二、“蛇虎如刀错，兔龙泪交流”，属蛇的和属虎的在一起，就如同刀刃交割一般；属兔的和属龙的在一起，只有相看流泪，哀老一生，以及三、“金鸡怕玉犬，猪猴不到头”，属鸡的不可以嫁给属狗的，属猪的和属猴的在一起，就没有善终。

有人要讨老婆，问对方属什么？女方属虎，是母老虎；女方属羊，男方属虎，羊入虎口，不能嫁，这一来，大好姻缘就拆散了。婚姻看生辰八字、生肖，这种迷信不应该左右我们的人生，也不可能支配我们的祸福。

意义

数字本身没有什么吉利不吉利，好坏福祸都在我们本身。这就如同利刃在手，医生用以救人，工匠削切成器，盗贼恃以犯罪一样，刀刃本身没有意义，好坏只看人们如何使用。以下简单举例参考：

一：一元复始、一鸣惊人、一劳永逸…一不是很精粹吗？

二：两姓好合、二人同心、二为双对…都有不偏不离的意思，二不是很相合吗？

三：三阳开泰、三贞九烈、三生有幸…都有特别殊胜的因缘。

四：四通八达、四季平安、四大调和…四有何不如意呢？

五：五福临门、五子登科、五谷丰收…物物都有意义。

六：六六大顺、六度万行、六方礼赞…，这样的说法谁都喜欢。

七：行事七平八稳、家庭七子八婿、情人七夕相会、信徒七财俱足。

八：八面玲珑、八面威风、八仙上寿，都是八的善好。

九：皇帝是九五之尊、宇宙是九天十地，凡事九九归一，甚至崇高到九品莲花、九品上生的境界。

十：十全十美、十拿九稳、十愿圆满……都很有崇隆的味道。

心安

民间宗教信仰根植于传统的敬拜天地的信仰文化，用礼义仁爱来维系人伦纲常，以善恶报应的思想建构祥和族群，其本质是善美的，只是由于现代人过于追求物质的满足，迷信神通能够改变命运，于是有不肖灵媒假神明附身之名，借机敛财骗色，更是玷污了神圣的宗教信仰。

民间宗教膜拜神明，以举头三尺有神明的观念自我规范，对维持井然有序的社会有一定的助益，只是，大家要切记不要病态迷信，忘了一切命运操之在我。

佛陀对于日日礼拜六方的善生童子开示说：“方位不是在虚空中，而是在我们的心中，我们要礼拜的六方是：父母为东方，师长为南方，夫妻为西方，亲朋为北方，童仆为下方，沙门为上方。”意思是我们不要迷信时辰、地理，还有生肖、数字；所谓日日是好日，处处是好地，只要自觉心安，东西南北都好。