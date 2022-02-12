“人要活出自己的风采…”

星云大师说： 分享故事：宋朝雪窦禅师在淮水旁遇到学士曾会先生。曾会问：“禅师，您要到哪里去？”雪窦很有礼貌的答道：“不一定，也许往钱塘，也许往天台方面去看看。”

曾会就建议：“灵隐寺的住持珊禅师跟我很好，我写介绍信给您带去，他定会好好的待您。”可是雪窦禅师到了灵隐寺，并没有把介绍信拿出来求见住持，一直陆沈在大众中过了三年。

曾会此时也出使浙江，便到灵隐寺去找雪窦禅师，但寺僧却没有人知道有这么一个人，曾会不信便去僧房内，在一千多位僧众中找来找去，才找到雪窦，便问道：“为什么您不去见住持而隐藏在这里？是不是我为你写的介绍信丢了？”

雪窦说：“不敢，不敢，因我是一个云水僧，一无所求，所以不做你的邮差呀！”即从袖里拿出原封不动的介绍信交还曾会，双方哈哈大笑。

五欲

人没钱的时候，希望发财；有了财富，又希望成名；名气有了，还想权势。看到别人有权有势，出门前呼后拥，何等风光？于是处心积虑，想尽种种办法接近权贵，如仆人般的小心侍候。为了攀附权贵，如此趋炎附势，失去了自我，人生的价值何在？

所以，人要有骨气，所谓“风檐展书读，古道照颜色”，人生最重要的，是要活出自己的风采，要活得有格。我们如果对财、色、名、食、睡过分的贪求，就成为“地狱五条根”。人总在不自觉中，跟着五欲走上自我毁灭之路，岂不可叹！

规矩

人生舞台上，有各种角色：有帝王将相，有忠贞爱国之士，有随波起舞的庸才，有奸佞狡猾的臣子；在各种角色中，有的巍巍乎不可一世，有的本本分分知足自谦，有的善于逢迎拍马，有的喜钻门路、爱走捷径，真是不一而足。

但我们的生活仍要保持正当的交友，不攀附权贵，不贪赃枉法，不做鸡鸣狗盗之事，本本分分，也算是入流之人。人，要活得于人有益，要活出自己的道德人格，才有价值和意义，如果汲汲营营于追求财富，把财富看得比亲情、友情、人情更重要，为了金钱不顾一切，那这样的人生，最终必然是要尝到苦果的。一个规矩的人，要先务本，本立则道生，又何必要紧追着名利不放呢？