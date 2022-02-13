“嫉妒心如果过重，比毒瘤还可怕…”

星云大师说：分享故事：古希腊哲学家亚里士多德曾在雅典吕克昂学院从事教学、研究，著述期间，常与学生们一道探讨人生的真谛。有一次，一位学生问他：“先生，为什么心怀嫉妒的人总是心情沮丧呢？”亚里士多德答：“因为折磨他的不仅有他自身的挫折，还有别人的成功。”

再分享真实故事：河南省信阳市一所高级中学，女生张静被人泼硫酸毁容。惨案的根源，是因同班的马娟嫉妒同学晶晶比较聪明，学习成绩又比她好，马上又要有一轮考试，为了耽搁一下晶晶的学习时间，她选择了泼硫酸，但没想到却泼错了人。由于她造成了张静的严重残疾和晶晶的轻微受伤，法院判处马娟重刑。

接受

别人的学问比我好，能力比我强，道德比我高，我应该学习他，还是嫉妒他呢？学习他，是正常的。孔子曾说过，自己不如一个老农。所以，父母向儿女学习，老师向学生学习；学习不但不是可耻的事，能够谦虚学习的人，也更能得到尊敬。真理、知识，除了圣者之外，应该是没有权威的，因此在真理、知识的面前，人人都应该要合掌、低头来接受。

然而，生活中却有许多人，忽略了学习的态度，只要见到别人比自己好、比自己强，就会心生嫉妒，甚而障碍、打击对方。嫉妒心如果过重，它比毒瘤还可怕，产生的后果也不堪设想。 它犹如一把火，不仅是烧毁自己，也将祸及他人，是真正的双重折磨和打击，所以，人生在世，切不可心怀嫉妒。

无嗔

然而，嫉妒作为人类的弱点，几乎人人都有，只是多与少的不同而已。 所以，我们都要在生活中修行，将嫉妒心化为欢喜心，并努力地向别人学习，学习才是进步，才是成长。

所谓“见贤思齐”、“三人行必有我师焉”，一个社会能在互相学习的好氛围中，一定能产生圣贤。所以，面对自己的嫉妒心，我们要将它早早地摒除，以积极的心态去面对别人的优点。既然别人比自己优秀，那我们就应学习把嫉妒心转化为努力和改变的力量，千万不要以自己的弱点去比别人的长处，更不要不断放大自己的弱点而全面否定自己，如古德云：“面上无嗔供养具，口里无嗔吐妙香。心里无嗔是珍宝，无垢无染是真常。”

世间上，有了黄色，再加白色、黑色、棕色，五彩缤纷、多采多姿，世界多么美好呀！因此，人与人相处，若能时时感恩，是非烦恼自然匿迹无影，仇恨嫉妒也会消失无形。