“善待父母，是一个人最大的福报…”

星云大师说：分享故事：老父亲去探望在外地工作的儿子，疫情期间，老父出一趟远门不易，他在隔离后与儿子一起到公园散步，这时有鸟叫，父亲指着鸟问：“儿子，那是什么？”因为父亲眼老花耳也背，儿子说：“那是一群乌鸦。”但环境实在吵杂老父听不清楚，连续问了几次，儿子不耐烦，回答声一次比一次大：“这是一群乌鸦。听到没有？”

老父不说话，走到一边坐了下来，然后从包包里拿出一本发黄的笔记本，那是老父的笔记，记录儿子的成长过程。他翻到一页念给儿子听：“今天，我带着乖儿子在院子里散步，儿子指着一群鸟问：‘爸爸，这是什么？’我告诉他这是一群乌鸦，儿子好奇心很重，反复问了我8次，我耐心地重复教他，终于儿子能够记住：这是乌鸦。”

儿子这时完全呆住了，过了一阵眼泪流了下来，说：“爸爸，这些年您真是辛苦了。 ”

为先

唐朝善导大师的《观经四帖疏》有则故事：在饥荒中，释迦牟尼几天出去乞食，但空钵而返。一位比丘感到十分伤心，他卖掉自己的三衣，买了一碗斋饭，送给释迦牟尼。释迦牟尼了解情况后对他说：“出家人的三衣极贵重。我领受了你的好意，但我却消受不起这碗饭。” 比丘说：“您不能消受，还有谁能消受呢？”

释迦牟尼问道：“你有父母吗？”比丘说：“有。”释迦牟尼说：“拿这饭供养你的父母吧。”比丘又问：“您都无法消受，我的父母怎么有资格呢？”释迦牟尼说：“你的父母能消受。他们生育了你，对你有极重的恩。”

福报来自善行，人人都知道做好事就能积福，但善行无需刻意寻找。百善孝为先，孝顺父母就是一个人最大的善行。

细心

孝敬父母要细心，从一言一行中观察了解父母的内心真实想法。 父母年纪大了，手脚不灵活，思维不活跃，面对他们理解不了的事，要有耐心，慢慢给他们解释。要知道当我们还是个孩子时，父母也是这样对我们的。我们要有孝敬的美德，首先就要养成克制自己。自己要忍耐，要迁就他人，要能降低自己的执着，才能顺从别人的愿心。

孔子曾说：“爱亲者不敢恶于人，敬亲者不敢慢于人，爱敬尽于事亲”。对于父母能感恩图报的人，往往能进一步以笃实诚敬的态度对待他人。孝顺父母不但对个人现在和未来有莫大利益，对于社稷更具有安定作用。如果人人都能孝顺父母，乃至做到佛教所说的大孝、至孝，则国富民强，世界安乐是指日可待的。