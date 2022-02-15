“爱不是占有，要能相互尊敬…”

星云大师说：分享故事：年轻男子向智者请教：“我有了女朋友，女朋友太爱我了，我也很爱她。但女朋友管的太严，她什么都要管，我几乎被她管得喘不过气来。”

智者后来请男子的女友来，智者对女子说：“爱情是美好的，然而，爱情不是‘俘虏’，也不是把自我价值扩展到他人身上。如果你的爱只能这样不妥协，到头来只让对方想逃走。”

女子开始不太能接受，但后来想想，稍微点了点头。智者接着说：“真正的爱是需要不断学习的，要学习让爱情发挥正面的力量，而不要把它转变成负面的力量。恋爱是为了选择合适的终身伴侣，两人之间的相处，不仅要君子之交淡如水，而且要相敬如宾，也就是互相尊敬、关怀，接受并包容对方的缺点，同时也学习对方的优点。掌握住爱情平顺温和、纯洁高尚的本质，彼此之间才会相处融洽，也才能共同成长。像这样能够发挥正面力量的爱情，才是真正的爱情啊！”

隐私

很多人谈恋爱，抱着想依靠的心理，我要靠我的男朋友、我要靠我的女朋友。可是，靠久了，对方可能就会想：“怎么老是要靠我？我好累啊！” 这时候，麻烦和负担的心理就会产生。爱情虽说是两人世界，但每个人还是独立的个体，不管是男的还是女的，每个人都怕别人变成自己的负担，如果不能够独立，只想要依靠或是指望另一半，就会成了对方的包袱。在这个时候，就要深刻明白，爱不是占有，要能互敬，而且不只是尊重个人，还要尊重其家人、兴趣、爱好，乃至尊重其合理的隐私。

务实

世界那么大，可以找到一个心爱的人，这是很大的福气。也许事不是我们想的那样，没有想象中的那么好，但可能也糟糕不到哪里去，生活本来没有那么美好，所有幸福都要知福，惜福，好好珍惜，多说关怀话，少说责备话，人与人之间是需要互相体谅，爱人也是同样的道理。

如果我们懂得珍惜，我们会发现获得的越来越多，如果我们一昧为了自己的追求，不顾一切，给自己和对方太多的压力，我们会发现失去的可能更快、更多。所以恋爱中的男女一定要务实，不要被爱情冲昏了头，也不要活在梦幻中。