巴黎朋友搬家，问有没有兴趣领养藏书，蜗居早就插针不入的泥菩萨连忙摇头，但拳拳盛意却之实在不恭，下午过去考验自己的定力。他知道我沉迷舞榭歌台，以为京戏考昆曲研究必定合口味，没料到比乔琪乔更缺乏良心的花花老伯饮水从来不思源，吃完鸡蛋并不关心生蛋的是母鸡还是公鸡，观剧停留在追星层次，散场后最多设法参考剧照cosplay，哪有心思探索历史分析腔调？梅兰芳远征苏俄的英文宣传小册子倒是前所未见，几本“凤鸣平剧丛书”和李白水主编的《平剧汇刊》也很珍贵，《梨园老照片》胜在图片多，贪念一触即发，都要了。一堆60年代台版文艺小说，林怀民的《蝉》白先勇晨钟精装版《台北人》我小时候曾经一一拥有，某些往事不堪回味，不过香港书虫朋友应该渴求，连同前者的《说舞》后者的《第六只手指》《寂寞的十七岁》，另加李碧华初版《霸王别姬》和钟阿城内收三王的《阿城小说》一拼拿下。