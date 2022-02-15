王嬿青：爱情神话，信与不信

巴黎很浪漫，上海很现实；上海很浪漫，巴黎很现实。在这些最弥漫爱情气氛的城市，讨论着相不相信爱情神话的各种可能性，在非主流婚姻关系外合理与不合理之间，让人乱了分寸。

《爱情神话》上映的时候，在美国度假，宣传短视频铺天盖地，光是全剧标准上海话和三位标致上海籍女演员酥软话音就撩得人心潮荡漾，可惜当时海外都看不了，微信里问得最多的问题是：“请问这电影怎么看啊，在哪里看啊？”过几天来了电影手枪版，忍了忍，算了。想想还是难得几十年出一部的上海话版本电影，要在家投屏大电影，倒杯红酒吃点熏鱼才过瘾。

期间先看了奈飞的电视剧“Emily In Paris”第二季，商业光鲜，虽比不上上一季，但是书写巴黎广告界女强人非一般的开放式婚姻关系和各种婚外情，倒是看尽中年女性活在当下的精彩，比起对情感举棋不定的年轻女主角，巴黎老女人潇洒自如，令人直喝精彩。东方巴黎的上海，这次虽然没有聚焦东方明珠外滩新天地的声色犬马，一条老租界一群中年男女在里弄生活的暧昧情愫，倒也不输巴黎独立的散漫。巴黎很浪漫，上海很现实；上海很浪漫，巴黎很现实。在这些最弥漫爱情气氛的城市，讨论着相不相信爱情神话的各种可能性，在非主流婚姻关系外合理与不合理之间，让人乱了分寸。

这确实是一部非常地域性的电影，不懂上海话的观众肯定能看懂，但一定会错过30%的亮点笑点。这确实又不太像一部剧情片，说了什么故事，有什么开始有什么结束，确实说不清道不明，一个中年离婚男和三个女人的故事，或者说，一种情愫，当代上海掩藏在光鲜外表下的实实在在隐隐晦晦情爱关系，在进退微妙间书写着现代女性的情感变迁。

我不能说非常喜欢这个电影，因为它在潇洒间有种挥不去的无奈，无奈于年少轻狂，无奈于时光流逝，无奈于不再相信，但在上海里弄的寻常生活里，在划算不划算的市井烟火里而坦荡，这种暧昧复杂的情景，对应了上海这个城市经历大力发展后回归到一种真实，足以让人唏嘘回味，相比与《艾蜜莉在巴黎》无处不在的广告植入和亮眼原色的鲜亮，作为一部中国电影，没有政治正确，没有道德评价，没头没尾地写意铺成配上悠扬的法国背景音乐，文艺独立，温情脉脉，很有些法国味道。

《爱情神话》倒是有几分伍迪艾伦的感觉，在巴塞罗那，在罗马，在法国南部各种念念叨叨，各种奇奇怪怪的男女战争，很多都说不出来是个什么故事，就是一种感觉一种情绪，这大概就是男女关系，说不清理不清。

有新加坡的朋友问，这胡子拉碴大腹便便的中年白大叔有什么魅力，怎么一下就睡了三个女人，大家还争着抢红包似的。是啊，这“白辛苦不辛苦”的上海男人在他的不惑之年之所以会如此受落，因为两套房子被英国帅哥骗了之后的马伊琍，台湾老公失踪之后的倪虹洁，出轨向往更好生活的前妻吴越终于明白了生活的本质。爱你就是让你多睡一会儿，自己起来做早饭；体恤你上班辛苦，帮你接孩子辅导功课；知道你的住房困难，腾出空间来解决你实际的困难。魅力在实在的行动里，在信手的素描，阳台的鼓声和热气腾腾的饭菜里。爱情是感觉是神话，也是真真切切的关爱，生活的本质！

如果说艾蜜莉的法国女老板鲜活的生命力，丰富了整个第二季的剧本，和乡村的老公少年夫妻却藏不住去巴黎闯荡的梦想，与客户的情人关系爱得纠缠遍体鳞伤，与年轻摄影师母子恋不顾旁人，相信自己相信爱情。那么爱情神话里的老乌是个破题的人物，老戏骨周野芒最后酒桌上长镜头的独白，情深似海，诉说着自己诺丁山故事，是真是假，扑朔迷离，他以生命的嘎然而止终结了我们对爱情神话虚实的猜测，却也留下多年来白住在别人的房子里线索……

是白大叔的实在更好，还是老乌风流，联合国般传说中成群结队女友们更好，总之老乌这个人物表面上插科打诨什么都不在乎，骨子里却有另一种隐形活法，这能让人再刷一遍电影，就像法国女人工作难搞又是客户情妇，突然在乡下跑出一个老公来，爱情就是神话，就是鸦片，想一下，吸一口，然后回到现实。