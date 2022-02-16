点智慧：老虎教会我们的

“如龙抬头、虎前扑…”

星云大师说：分享故事：龙虎寺禅院聚集许多青年学僧，正在寺院围墙上，草拟一幅龙争虎斗的壁画。画中，龙在云端盘旋，正作势往下冲；虎盘踞山头，作势欲扑。虽已修改多次，学僧们总认为画的动感不足。

无德禅师从外面回来，学僧们就请禅师对壁画发表意见。禅师看后说：“画得很好！但是，龙与虎的特性没有掌握住。龙在攻击前，头会向后退缩；虎要上扑时，头必然会向下压低。龙颈后曲的角度愈大，虎头愈贴近地面，就冲得更快，跳得更高。”

学僧们欢喜受教，齐声说：“老师真是一语道破，原来我们不仅将龙头画得太向前，而且虎头也抬得太高，怪不得总觉得动感不足。”

禅师于是借机开示学僧：“为人处世、参禅修道的道理也一样，必须退一步准备之后，才能冲得更远；谦卑地反省之后，才能登得更高！”

学僧们不解：“老师，退步的人怎能向前？谦卑的人又怎能更高？”无德禅师严肃地说：“你们且听我一偈：‘手把青秧插满田，低头便见水中天。身心清净方为道，退步原来是向前’。诸位仁者，能会意吗？”至此，学僧们似有所悟。

进退

老虎教会我们的，正是当进则进，当退则退的道理。所谓进退有据，高低有时也。再者，人生在世，需要老虎的胆识，鹰的雄劲，能够审时度势。有了胆识和雄劲，不仅看事情更深远，而且对事物的判断也比别人更准确。

懂得低头的人，象征着有礼貌；懂得低头的人，表示懂得谦虚。低头的人生才能无往不利；因为低头才能和人接触。佛教的顶礼、礼拜，是和佛陀接心；晚辈在长者前面低头垂手，这就表示要长者的认可。低头的人才有人缘。人缘是从低头中来；被人重视，也是从低头中来。

佛教也认为该低头的时候低头，甚至心意观想，都视为是生活里恭敬修行。恭敬就是沟通，沟通的管道只要能表达心意的，只要对方肯得接受，就是相互尊重。

大我

愈是成熟的麦穗，头垂得愈低。成熟的果实，开花可以向上，结果却都是向下。我们如果有了成就，谦虚更该如影随形，因为谦虚的态度，才能使人永远保持正确的前进方向。

所以，在生活中，我们要切记“记得低头”和“懂得低头”，能力越高越要懂得，在社会里，我们只是小份子，我们的所有成绩，都不可能靠独自努力就得来的，成功肯定有助缘。所以，我们能时时在人生舞台上唱低调，才会获得别人的尊重和帮助。