权伯：这些年来的咚咚锵

童年时期，是一个没有手机，没有电脑的时代，听音乐是“被动”的。除了收听电台播放的歌曲，就是蹲坐在家中那一组音响系统旁听歌。

每逢过年，这一组系统就担任起在家中散播欢乐的重任，奏起一首接着一首欢天喜地的“咚咚锵”！母亲担心我把系统弄坏了，从来不让我碰，所以往往是从贺岁专辑的第一首歌开始，无间断地听到专辑的最后一首歌。

提起家中当时唯一的一张贺岁专辑，第一首歌就是我最喜欢的《恭喜恭喜》。一旦音乐奏起，我总会不由自主地跟着大声哼唱，徜徉在那一片锣鼓喧天的旋律中。另外还有《春风吻上我的天》《贺新年》《财神到》等贺岁歌曲，在新年期间，总是家里的“常客”，而这一听就是十几年。

即便现在到了而立之年，这些贺岁歌曲也不曾褪色。虽然当年那一张贺岁专辑早已不知所踪，那一台父母引以为豪的音响系统也早已“功成身退”，但这一首首历经时间考验的贺岁歌曲，仍然是我心中的经典之作。

有趣的是，到了今天我才发现这些我所爱的“咚咚锵”在最开始面世时，并不是一首贺岁歌曲。当中由“银嗓子”姚莉演唱的《春风吻上我的脸》其实是1956年电影《哪个不多情》的插曲。

前奏融入了意大利著名音乐家维瓦尔第《四季》中《春季》的旋律，呈现出一片春色撩人的景色。或许是因为歌词中对于春天的描写，对应了人们对新一年的向往，这首歌后来随着时光的推移就被定义为一首贺岁歌曲。

另一首由金嗓子葛兰演唱的《恭喜发财》，则是电影《酒色财气》的插曲。电影中，诈骗集团在庆祝即将把保险金骗取到手而演唱了这首歌曲。歌曲不外乎寄托了世人想要发大财的美好愿景，所以这首骗子演唱的歌，成功“洗白”成了一首家喻户晓的贺年歌曲。

这几年推出的贺岁歌曲，也成了不少词曲创作者发挥创意的契机。例如今年由电视台推出的贺岁歌曲，歌词中出现了“SOW”，确实是一个新鲜的尝试。再如马来西亚歌手黄明志在鸡年演唱的《那只鸡拜年》，借歌曲隐射一马案件，暗讽马国前首相纳吉，借贺岁歌反映时事，让人产生共鸣。同样由他创作的《两只老虎》，不仅套用了同名儿歌，还加入饶舌的元素！

这些新时代的贺岁歌曲百花齐放，不过是否能经得起时间考验，成为下一首经典呢？我们拭目以待。