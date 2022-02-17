“做善事不是给别人看的…”

星云大师说：分享故事：太宗雍熙年间，钱若水在同州担任推官。当时，有一案件发生，有人向知州报案，说他在一户富人家为婢的女儿失踪，请求查明。知州受理后，就将案子委托录事参军办理。参军以前曾向那富人求助，没有如愿，怀恨在心，接到此案，未查明真相，就判决富人父子合伙杀掉婢女，把他们关进牢房，再把罪状送知府。

钱若水在知府接到供状，发现疑点重重，迟疑不肯判刑。参军很生气说，你是不是接受贿赂，想释放他们？钱若水笑着说：“这么重大的杀人案，难道不能让我仔细查证？”

钱若水锲而不舍的明查暗访，终于知道那女孩是私嫁到邻县，故禀明知府，赶紧将关在牢里的父子无罪释放。死里逃生的富人，喜出望外的向知府叩头说：“幸亏有您，才不致遭灭门之祸。”知府说：“你的命是钱推官救的。”富人回家后，携带礼物到钱若水家道谢，钱家闭门不肯接待。富人领着家人绕着钱家的围墙哭谢，又到各地寺院供佛斋僧，为钱若水添福添寿。

知州告诉钱若水：“你平反了大冤情，我要上报给朝廷知晓。”钱若水推辞说：“我只是单纯的想申冤，没想到加官赐赏。如果你上书了，对我固然是好事，但参军怎么办呢？”这些话给录事参军辗转听到了，惭愧万分，连夜赶到钱家叩头谢罪。

钱若水不仅救了两命，且不接受报答，又能顾虑他人的难堪，不扬己善，这种善行，就是古人说的积阴德，真是功德无量。

改变

分粥赈饥是积阴德；筑桥铺路、点灯施茶、捐棺义葬、急难救助是积阴德；功成不居、不称己善、不扬人过更是阴德；见人危急，勇于搭救；甚至随手捡起地上垃圾，使人不致滑倒，也是阴德；乃至于给人喜悦面容，令郁闷者一笑解千愁；在自己的工作岗位上发心、用心，让领导者安心、同事们欢心，都是积阴德。积阴德是给人，但不为人所知，是为人但不为人所明，也就是佛教所说的无相功德。

古训有句话说：“立荣名不如种隐德。”我们创造好的荣誉、高的地位、不如培植阴德。如袁了凡（明朝人，他所写的《了凡四训》，是中国著名的善书）命运的改变，不就是由积阴德而来的吗？所以要改变命运，就看我们如何积阴德。

发愿

北宋《司马温公家训》云：“积金以遗子孙，子孙未必守；积书以遗子孙，子孙未必读。不如积阴德于冥冥之间，为子孙长久之计。”阴德就如播种，只要播土下种，就不怕将来没有收成的机会。

我们在日常生活当中，无论行住坐卧，都应发愿希望众生永离一切烦恼、痛苦和负担。我们每日起心动念要为别人着想，起一善念，这是心行一善。我们每日言谈中说一句有益的好话，这是言行一善。我们每日身体力行中，做一件有益别人和社会的事，无论大小这是身行一善，日积月累，身口意逐渐趋于纯善，这就是我们的福德资粮。