有人说，布雷顿角岛是子宫也是坟墓。惜墨如金的麦克劳德，所有书写都以布雷顿角为背景，都是给家乡海岸的挽歌。

“海湾中的浮冰上，从拉布拉多半岛漂来的海豹，如孩童般啼哭、呜咽……”

被信手翻到的这段话吸引，书是在乌节路的“卓尔”买的。只去过那书店一次，买过唯一这本书，因为书名之美，也因译者是陈以侃而从书架上取下的短篇小说集《海风中失落的血色馈赠》，让我开始读加拿大作家阿利斯泰尔·麦克劳德（Alistair MacLeod，1936-2014）。

1月17日，一场“史诗级”暴雪加强风袭击多伦多，雪从人们沉睡的夜间下起，延续几十小时，最狂烈时雪毯不歇地卷过窗前，似乎要让你在瞠目中领悟什么是“雪飑”。降雪55厘米后城市瘫痪了两天，教育局罕见地宣布连续两个“snow day”（校车取消，学校关闭）。之后至今，街道和住宅区无不被小山似的雪墩围绕，不得不外出的车和人都在雪墙中缓缓穿行，羽绒衣的鲜艳将雪色映得分外皎洁，很奇异，整个城市景观都改变了。

雪量太大，拥有600辆道路扫雪车、300辆人行道扫雪车、200部撒盐车和1500名工人的市政部门也不得不承认，到2月初仍有居民在等待当局为街道铲雪。人的适应力也惊人，如今环境部再警告有20厘米降雪或零下二十多度气温，已当小case，老天有时漫不经心飘一阵雪片，或往阳光里洒点雪花，我都看成轻盈的雪芭蕾了。

然而雪凝结成冰，极寒天气把我等不驾车人士封在了屋里是真的。同样在北美过冬，本也读着麦克劳德的朋友电话里吁叹：“严寒冻骨，麦克劳德越看越冷啊！”我笑回：“那你就等春暖花开才看。”

正读短篇集里的《船》。小说里“我”的父亲，曾渴望上大学，爱看杂志听广播，会和儿子聊《大卫·科波菲尔》，却宿命般做了一辈子渔民，艰辛劳作养家。“他的晒伤往往是叠加的，旧伤未去新伤又至；嘴唇干裂，微笑就会出血；他的两条手臂，特别是左臂，会突然布满能滋出盐水的疖（jiē）子。”11月尾的大西洋，灰色浪头高矗，海水刺骨冰凉，读高中的儿子和父亲一同出海，掌舵的他一个转身没见到父亲，明白父亲已经落水。如乔伊斯·卡罗尔·欧茨说，《船》是集子里美到最为毛骨悚然的故事，用符咒般的文字祭奠父亲的死：

“……往北十英里，父亲找到了。他曾多少次被海浪抛起，砸向布满乱石的悬崖，最终夹在两块巨石之间。他的双手双脚都已经被撕碎，他的鞋早被海水吸走。当我们想把他从石头间拖出来时，他的肩膀也在我们手中变得不成形状。海鱼咬掉了他的睾丸，海鸥啄走了他的眼珠，他曾经的面孔如今只见一团肿起的紫色皮肉，只有他白绿相间的胡须不问生死，继续生长，如同坟上的野草。父亲就躺在那里，腕上还挂着铜链，头发里长起海藻，他的身体其实没有剩下多少。”

麦克劳德是18世纪末来自苏格兰的移民的后代，在加国东部新斯科舍省风景奇崛，生存环境严酷的布雷顿角岛长大，繁衍多代的庞大家族中必有亲人殒命大海，因而写过那么惊人的“父亲之死”后，他再次在长篇小说《布雷顿角的叹息》中，让“我”的父母和哥哥从冰原坠落：

灯塔看守员父亲和母亲带10岁小哥哥科林走冰路回小岛，“我”和妹妹在厨房地板上玩游戏时，祖父在窗口看他们远去。“三个黑色的身影和狗儿小小的轮廓在一片白色之中是那么明显。他们走到一半时，夜幕降临了，于是他们在冰上点亮了灯，灯光从岸上都能看到。他们继续前进，突然灯光摇曳起来，近乎疯狂地跳动，在黑暗中划出一道弧线后定住不动了。爷爷盯着看了一分钟，想弄清楚出了什么事，突然冲奶奶大喊：‘冰上出事了，只剩下一盏灯，灯不动了。’”

三人掉进了冰窟窿，只有科林随清晨的潮水浮了上来，穿着心爱的新大衣，还睁着眼睛。

麦克劳德看似无技巧的文字别具魅惑，那盏灯，那只狗，持灯走在冰上的族人队列，匍匐冰面的施救人链，守灵场景，都让人如亲眼所见。又像电影画面，悲怆而美。叙事粗砺又细腻，绵延的寒冷底下有一种难得的原始力量。

一生只写过两本短篇集，一部20万字长篇，麦克劳德凭此三部作品就在世界文坛占据一席之地。《海风中失落的血色馈赠》1976年出版后被译成17种文字，已成加拿大文学经典，在“红头发卡隆”家族故事中浓缩了200年苏格兰历史的《布雷顿角的叹息》则是他“传世之作”。

有人说，布雷顿角岛是子宫也是坟墓。惜墨如金的麦克劳德，所有书写都以布雷顿角为背景，都是给家乡海岸的挽歌。