“静坐常思己过…”

星云大师说：分享故事：唐朝时，西域有一位崛多三藏禅师，他曾参访过六祖惠能大师，于其言下有所契悟。有一次，崛多三藏禅师云游到山西省的五台山，看见一位年轻禅僧，在山里结一座草庵，独居修行。禅师试探地问：“我看你一个人住在这山里，结庵打坐，究竟想做什么？”

禅僧答：“我在观静。”崛多三藏禅师又问：“那我问你，观者何人？所观的静又是何物？”禅僧不明白。

禅师就说：“你何不自观？何不自静？”禅僧一脸茫然，不知这是什么道理。崛多三藏禅师看他根性迟缓，于是又问：“你师出何门？”禅僧答：“神秀和尚。”崛多三藏禅师再问：“神秀和尚只教你独坐观心，还是另有其他的法门呢？”禅僧答只教这个。

禅师就说：“那么我问你，如果只是呆呆地空坐，这对生死大事，究竟有什么益处呢？”禅僧回答不了，后来在禅师的建议下，决定动身前往曹溪，去参拜六祖惠能大师。

六祖惠能大师一听到禅僧的问题，就笑了笑说：“你观静能自我明白吗？能断除烦恼吗？不然你为何观静？”年轻的禅僧闻言，突然有所顿悟。

心源

经上有句话说：“河沙妙德，总在心源”，我们唯有自观身行，做到自省自勉、自立自强、自尊自信、自教自悟，才能开采心中无限的宝藏。

世间上，无论做任何事业或工作，都需要有目标、有方法，了解为何而做。如果禅者失去了自我，没有从心里出发，所有的一切都会落空。因此，正如六祖惠能大师所说的，能自我开悟，当然断烦恼、了生死就有可能，就有希望了。

如何自观身行呢？我们须时时省察自己的所思、所言、所行是否合乎正法，如若不然，宁可正而不足，不能斜而有余。何谓正法？一心制意是正法，学增上是正法，五戒十善是正法；唯有正确的人生观，才能引领我们走向康庄的人生大道。

调心

四句话说明修行人智愚、圣凡的不同：一、圣人求心不求佛：偈云：“佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头；人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。”因此，圣人只求自净其心，不向佛求；二、凡人求佛不求心：凡夫天天求佛拜神，向神明求平安、求财富、求顺利，却不知道反求自己的心，不知道自己的心才是无尽宝藏；三、智人调心不调身：有智慧的人，懂得调伏自己的心，远比追求长命百岁重要，因为心是万法之本，所以平时要以戒来对治贪心、以定来对治瞋心、以慧来对治痴心，以及四、愚人调身不调心：愚痴的人往往只注重身体的保健，却不懂得要调心、观心。

所以，我们如果懂得看心观静，也就算是明白这个重要道理。