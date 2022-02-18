凡看似不费吹灰之力的精良成品都引起我的好奇心，功夫在哪里？细节在哪里？成本在哪里？

除了订阅各地杂志，我也订购咖啡豆。这是疫情暴发后养成的习惯，起居饮食必需品，最好都能订购而且是定期送货到府，不愁无法出门采购，或网购供应与配送服务不稳定，断咖啡因和断粮断水断电断WiFi一样令人难受。

这两年间试了本地三家咖啡烘焙品牌的月订服务，目前只订纽约精品咖啡烘焙室Sey Coffee，每月物流情况不同，过去几个月是烘焙后的20天内收到。本月意外地竟然在豆子烘焙后的第13天送达。过去几期配送时间长，很可能是碰上年底节庆，如果下来两个月能在烘焙期14天内送达，我应该会续订。

Sey Coffee主张新鲜烘焙的咖啡豆最佳赏味时间是14天后。过去写精品咖啡，向出生东南欧国家塞尔维亚、移民定居澳大利亚的世界咖啡师竞赛冠军塞斯蒂奇（Sasa Sestic）请教，他说根据豆子特性和烘焙情况，第一周后一直到第四周都是黄金赏味期，随着时间流逝，每日的空气湿度不同，咖啡豆受潮、氧化后风味会改变。泡咖啡的高手，得根据每日豆子的状况，调整磨豆粗细、水温和滤泡节奏。

塞斯蒂奇说，没有注明烘焙日期的咖啡豆是无从检验新鲜期的。此后，我选购咖啡豆，会特别注意三个细节：产地、加工处理手法和烘焙日期。产地基本预示了咖啡豆味道特点；加工处理手法则是农夫的劳力、创意的结晶；烘焙日期则决定了带回家享用的时间有多长。至于烘焙功夫，要喝过才知深浅，包装纸上的tasting notes（品味记录）参考就好，更相信自己的舌头。

第一次接触Sey Coffee是它与咖啡杂志“Standart”合作，随杂志赠送的35克试喝咖啡豆，船运耽搁了数月，豆子冲泡时仍有一层金黄色的咖啡油脂（crema），香味褪色了，但味道还是立体有个性的。好喝的咖啡其实不少，Sey Coffee吸引我的是随咖啡豆而来的文案和包装。到目前为止，还没有遇到其他咖啡品牌像它做得如此知性时髦兼备。

试喝的Sey Coffee咖啡豆由白色咖啡纸袋密封，外加扁四方形白色盒子包装。正面右下角印有品牌名字，反面左上角几行小字，写着“享受人生／喝美丽的咖啡”，附注：我们追求日日更新标准的品质、经济透明度、社会责任与环境可续。

盒子是origami（日本折纸）折纸设计，以折压固定形状，没有多余的贴纸或钉子。打开盒子像将花果瓣开，摊平纸盒分五区块，正中央是咖啡豆的履历背景，文案语言简练，言语活泼自信。有水准的商品文案就应该这么写——像旅游明信片，又像食材品鉴。

试喝的咖啡豆来自埃塞尔比亚，文案先列明咖啡豆的品种、产地、采集加工手法，进而介绍种植农场的特色、品种的特点与可贵之处，接着从宏观角度评论产地种植咖啡树的历史与业内的最新发展。最后补上咖啡豆加工处理的工序细节。不用长篇大论，每句话都有关键词，无需多余的形容词、动词充场加分。纸盒右瓣页则附上每公斤咖啡豆的售价和运费，希望做到价格透明，让行家知道咖啡定价贵在哪里。

Sey Coffee产品资讯透明，背后支持的人力、时间、专业知识、天然资源不容忽视。凡看似不费吹灰之力的精良成品都引起我的好奇心，功夫在哪里？细节在哪里？成本在哪里？

绿色生活风潮在亚洲吹袭多年，爱护地球，节省资源不浪费，人人有责，这个环保大原则渐渐成为社会共识。有了共识不代表推动环保就能事半功倍，还需要有效施政和企业发挥社会良心，再加上人们为环保付出，牺牲现有的生活便利，多方的努力方能落实到实处。

先从资讯透明做起吧，只要消费者充分掌握物品生产过程所牵涉的资源成本，人们可以做更明智的选择。当然，还须要培养公民道德与品位，尊重知识产权，奖赏苦干，愿意为眼睛看不到却需要难以量计的时间和天赋造就的创意和用功买单。没有所谓免费的午餐，只是偿还时辰未到而已，到时我们未必付得起巨额利息。