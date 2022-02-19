“对联与民间的生活关系密切…”

星云大师说：分享故事：清朝侍郎纪晓岚，一次到民间访问，乡民慕名请他写对联。纪晓岚问明此人的家世背景后，大笔一挥，上联写着“数一数二人家”，下联是“惊天动地门户”，横批为“先斩后奏”。

一日，乾隆皇帝经过，一见对联不禁大怒，说：“此等对联充满皇家口气，民间怎可与王室一争长短？”正待兴师问罪，纪晓岚赶忙解释：“此户人家大儿子卖磅秤，每天计较斤两，怎么不是‘数一数二人家’呢？他们的二儿子开炮竹行，炮竹一响谁说不是‘惊天动地门户’？至于他们的三儿子是以杀鸡为业，这不是‘先斩后奏’吗？”乾隆皇帝也是识趣的人，听了纪晓岚的解释后一笑了之。

衣食

在中国文学的发展史里，所谓唐诗、宋词、元曲、明清小说等，各种诗词歌赋，乃至散文、小说、戏曲，甚至策论文章，都各有其阶段性的发展，也都各具深意，固不待言。即以对联来说，其实也在中国文学的领域里占有一席之地，也是大学问。

除了一般耳熟能详的节庆对联以外，也有许多千奇百怪的对子，有的借联表达个人处境，有的意在言外嘲讽他人，有的对联妙在寓意深远。

话说有个穷书生，家徒四壁，眼看新年即将来到，他也不能免俗的写了一幅对联，上联是“二三四五”，下联是“六七八九”，横批是“南北”。大家只觉得这个春联奇怪，后来被一个有心人看出端倪，原来这幅对联的上联是“缺一（衣）”，下联是“少十（食）”，横批“南北”，意即家中“无东西”。书生的窘境传开后，邻居纷纷送来不少东西，帮助穷书生过了一个像样的年。

撇捺

还有一副对联，上联：“若不撇开终是苦”、下联：“各自捺住即成名”，横批则是“撇捺人生”，这也是颇有深意的对联，“若”字的撇如果不撇出去就是“苦”字；“各”字的捺笔只有收得住才是“名”字；一撇一捺即“人”字！是啊，水无两点难结冰，一撇一捺才是人！

“人” 字两笔：一笔写得到，一笔写失去。这就比喻人生在世，我们没有永久的得到，也不会永远的失去，得失总是相伴而行的。我们在得到的同时也在失去，得失之间，莫要太过计较。

在佛光山的香光亭、龙亭、不二门等地，也题有许多对联，当中最为人乐道的是，当你准备下山离去时，头山门出口处的对联赫然写着：“问一声汝今何处去？望三思何日君再来！”横批是“回头是岸”，可谓寓意深刻。所以，对联的文字，也有发人深省的作用。