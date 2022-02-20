“世上最有价值的东西，就是如意…”

星云大师说：分享信息：如意，是中国传统的一种工艺宝品，外形和灵芝相似，一般由玉或黄金材料制成，象征着顺心如意。柄端作手指形，用以搔痒，可如人意，因而得名，又有柄端作心字形者。

如意起始于何时，虽无文献可考，但是中国自古以来，历朝历代就不断有各种如意的产物出现。直到清朝康熙年代之后，皇室以如意为帝王公主定情贺喜之物，因此各式各样的如意，便在顺应风情之下，出现于世。

佛教也是非常重视如意的，举凡任何重大的法会，或是登坛受戒，或是各种说法开示，戒师大德都手执如意，以示庄严。

如意最早应该是用来抓痒的。现在市面上到处可见抓痒用的小棒子，叫做不求人；人能够到了不求人的地步，大概就很如意了。如果凡事都要求人，凡事都要靠人，那大概就很难如意。所以出家人披搭的袈裟，左肩上有一个扣环，叫如意钩，可以不用钮扣，也不必别人帮忙，而能轻易的把袈裟勾住，所以非常方便如意。如意可以送礼。一般送东西给人，大都会计较是大是小；只有送如意，不计大小。

好心

所谓如意，是代表吉祥，代表顺心，所以华人的好话都是祝福人吉祥如意、顺心如意；甚至祝福人福禄寿喜、四事如意，能得如意，那么人生将是多么的美满。

如意，人人欲求！不过，“欲得人如我意，必先我如人意”，因为，世界不是我一个人的世界，我称心如意了，别人都不如意，情何以堪！所以，家庭的人事相处，社会的人事往来，大家都能如意，这才是名副其实的万事如意了！而这归根结底须拥有一颗好心，所谓：“好心一起，一切吉祥如意，恶念一生，百万障门开启。”

人生中有些事情是无法改变的，可有些事情是可以改变的，这就需要我们拥有一颗好心，用好心去办事，则一切吉祥如意。

无事

生活中，我们总会碰到，身边的亲人或者同事，容易以情绪来处理事物，而我们如果一切只能用理论来处理，就如同以刚克刚，事情会愈弄愈糟。尤其在处理人际问题时，须有慈悲心，多为对方设想，否则不但会得罪对方，连自己都搞得一点也不开心。

处理事物问题时，要有智慧，将问题客观化；问题客观化之后，便能看清如何处理才是最好的。如果鱼与熊掌只能选其一，应先把轻重缓急弄清楚，应舍即舍，能取即取。

有句话说：“诸法虚幻，无自性故；舍除我执，无常故空”，我们能时时自我观照，反省自己，便能超越自我的执着，超越“有”的对立，也才能觉察到，天下本来没有什么事可让我们忧虑的；能知天下本来无事，便是万事如意！