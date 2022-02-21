“放逸不谨慎，是名为死句…”

星云大师说：分享故事：贾岛是唐朝诗人。一天，他来到长安郊外要拜访友人李凝，却没遇上，于是骑着驴离去。此时，夜深人静，月光皎洁，贾岛有感而发，吟起诗来：“鸟宿池边树，僧敲月下门。”他高兴地吟诵，突然觉得不妥：“这么宁静的气氛，用敲字，还是用推字？”始终不能决定要推还是敲，总觉得两字各有意境，他兀自地想着，还在驴背上作出敲门和推门的姿势。来往的行人看见贾岛痴呆的样子，都很好奇地注视他，贾岛却浑然不觉，还是专注在他的敲和推字上斟酌。

正在此时，一队豪华的车队簇拥着京兆尹韩愈，迎面而来。贾岛的毛驴一头撞进队伍中，卫兵大怒，把他押到韩愈的座车前。贾岛发觉自己闯大祸，惶惑不安，慢吞吞地把事情的经过告诉韩愈。

韩愈耐心听完贾岛的叙述，又聚精会神地思索后，对贾岛说：“敲字有动作，有声音，比较传神、精采，还是用敲字好。”并将他无罪释放。贾岛这一推敲，韩愈这一定案，成为文学史上的佳话。

《四分律行事钞资持记》说：“专志者有所诣，摄虑者无异想。”贾岛为求贴切的字，进入忘我的境界，浑然忘记周遭事物，用心斟酌，琢磨半天，只为了考量整首诗的意境。

他所留下的这首脍炙人口的诗，即是“题李凝幽居”：“闲居少邻并，草径入荒园。鸟宿池边树，僧敲月下门。过桥分野色，移石动云根。暂去还来此，幽期不负言。”诗作是浪漫的，诗人的态度却是非常谨慎的。

选择

经上有句话说：“谨慎无放逸，是处名甘露；放逸不谨慎，是名为死句。”这里说的“甘露”，就是指清净的涅槃境界。可知，佛经是非常称许谨慎的态度的。一个修行人，能在行住坐卧中，谨慎自己的身、口、意业，即能让自己进入清净的境界。即使是一般人，从事世间营生，谨慎也是获致成功的重要态度。

生活中，我们能谨慎，就会选择有道德的人生，就会选择有慈悲的人生，因为我们明白，只要有道德和慈悲，我们将能无愧于心，一旦因缘际会，我们又何愁不能称心满意呢？

二门

可惜的是，我们看世人的言行举止，多少人在“一念之间”仓促地决定了自己的一生。你看！多少为情所困而自杀的男女，只因“一念之间”想不开，结果徒留悲痛亲人间。你看！多少为财所动而萌生杀机的歹徒，只为“一念之间”财迷心窍，结果自毁前途，害人身命，永留骂名在人间。

心，是升沉的枢纽；我们的心，一心开二门：一念顿悟，可以放下身心，解脱自在，不受烦恼；一念生迷，也会钻牛角尖，掀风起浪，不得安宁。一念之间，关系重大，吾人岂能不戒惧谨慎于“一念之间”？