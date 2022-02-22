“诸恶莫作，众善奉行…”

星云大师说：分享故事：刚出家的比丘名叫见正，心里琢磨一个问题，佛陀说人有前世，为什么人都不记得？若有后世，为何又不见有人回来报告呢？ 佛陀说道：“弟子们，你们看这棵树，本来只是一颗种子，现在长成茂密的大树，起初是种子时，还没有树根、树干、树叶和果实，在地、水、火、风四大因缘作用下，种子才发芽，芽再生茎，茎再生叶，叶再生花，花结果实…虽然已经不是原来的种子，但又不离原来的种子。你们说，这些根茎花果还能再变回原来的种子吗？”弟子回答不能。

佛陀又说：“人的生死也是这样的。我们有了身体，就有老死，死后心识随生前善恶之行，去往来世，遇到有缘父母，再受形体，生起新的六根，熏染新的习气，另受苦乐，加上环境的转变，都已经和前世不同，不能再恢复到原来的身体、习气、住所，犹如大树不能恢复为种子一样。”

布施

没有任何神祇可以主宰我们的命运，所谓“欲知前世因，今生受者是；欲知未来果，今生作者是。”我们要明白前世的种种，不妨看看今生的遭遇，若逢贫困不遂，要用忏悔的法水洗涤，惭愧过去伤害了别人，如是如意顺利，也要懂得惜福结缘，不要浪费自己福德的存款。

所谓前世今生，不是有个命运之神在操纵，它是有因果法则的：种什么因，结什么果，谁也违背不了因果的轨则。求健康长寿，要慈悲护生；求财富利益，要肯布施结缘；求眷属和乐，要忍让第一；求智能聪明，要远离烟酒毒品。

消灾

看看现今社会，好人不少但仍有恶事发生，尤其欺诈拐骗、窃盗杀人不断，人若不修身养性，违背戒律，随流入俗，邪命养身，割断正法，就象愚蠢的人背明向暗，世世障蔽，劫劫染污，终究无法看清生死的真相。

经上有句话说：“菩萨畏因，众生畏果。”觉悟的菩萨他慎于开始，毫末小恶不敢违犯，刚强的众生，放恣身口意业，只有看到报应现前，才开始畏惧悔恨。浩瀚的佛经有九千多卷，其实只要我们能谨守这八字真言：“诸恶莫作，众善奉行”，即可消灾免难，如意安康。

前世来生，干卿底事，何必吹皱一池春水？重要的是如何经营今生！要成慈眉菩萨，或成饿鬼贪狼？就在我们建设的，到底是地狱，还是天堂？