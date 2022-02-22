美国演艺学院宣布金像奖提名，此等影迷津津乐道的年度盛事，嗜电影如命的香港朋友居然一点反应也没有，不但无人贴名单，就连传出Lady Gaga不入围这么大快人心的消息，都听不到开香槟声音，可见变种的奥密克戎病毒严峻到什么程度，资深人士目睹打针长龙“惨过日治时代轮米”冲口而出，一语道尽港胞辛酸。我还糊涂到不知道12月底开始港九戏院已经被封，贺岁片黄金档期一笔勾消之外，片商趁热推出奥斯卡候选片之风亦不再，怪不得大家对《犬之力》（The Power of the Dog）12项提名视而不见，网上时尚杂志附庸风雅，马虎到懒理导演Jane Campion名字香港向来定译珍甘比茵（本地译珍康萍），随便照抄英文交差。甘女士微时已是国际电影节常客，记得当年任编辑的徐先生有一天对着稿纸傻笑，我还以为他巧遇颜如玉，原来水仙花情结发作，为新秀译名与“真金白银”对亲家沾沾自喜。唉，那些好日子……