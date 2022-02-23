“数字，不是吉凶的来源…”

星云大师说：分享新闻：好些年前，许多台湾人流行炒股票。一次，智者到了台中，一位记者对智者说：“现在的股票已经迷惑了人心。”记者又说：“我去彰化一家医院采访时，从其他医院转来了好些患者，原来他们都出现了精神疾病。但忽然来了那么多病患，医院没病房可以容纳。”记者接着说：“有人就去问院长，要如何处理这些患者？院长灵机一动说：‘去拿个板子放在大厅，上面写着股票涨停信息！’”后来证明，院长的做法还真管用，墙上张贴了股票涨停板后，精神疾病患者看了高兴，大家欢喜鼓掌。”

智者摇头叹息说：“只要数字涨了，那些人精神病就好了；数字跌了，他们又患病，完全只因数字的起落而定。除了那些人之外，街上还有很多喃喃自语的人，他们的心都随着数字的起落而转。心中若有贪念，社会上就有很多引人堕落的陷井啊！”

零数

玩股票的人，每天只是在玩数字的游戏；乐透、多多彩迷，每天也是不断的在算数字，希望一天自己的数字能被财神爷青睐，抱着巨额钱财回家；银行家，自己并没有钱，只是每天在办公室里看数字；而对一个富翁而言，财产也只是一堆数字而已。然而，我们终归是人，都有无常，试想回到自己年幼，在童年时代，我们总是期盼过年，可增加一岁；而到了老年时，只恨黄昏的岁月，又希望年龄的数字递减。

来到今天2022年2月22日，又是一个数字吉祥日，大家认为是好兆头，这就像一直以来华人喜欢八八八（谐音发发发），或者六六，代表六六大顺一样，这都是所谓的好数字。然而，一到四就不喜欢了，因为谐音是“死”，医院里没有四号病房；电梯里没有四楼的标示。

然而，很多人没有想到的是，数字中零最小，连一都不如，也不算吉祥数字，可所有数字后面加上零，就会呈倍数成长，所以迷信数字也要理性去看待，千万不可都信以为真。

因果

数字的多少，只是一个符号的假设，数字的迷信，造成人们在使用门牌号码、车牌、手机号码、楼层号码等的烦恼，现在连日期都有商业操作，所谓的双生双叠的日子最好，大搞促销，其实都是在鼓励消费。佛教说一切善恶都有因，人绝不能生活在虚拟、无因的世界之中，必须脚踏实地，正视现实，如果我们认为周遭所发生的吉凶，都是数字所引起的，那我们的每一天，面对着无数个数字，都无法安然度过了。

究根结底，数字只是一个代表的名词，绝不是吉凶的来源。