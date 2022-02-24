“气节是我们的立身之本…”

星云大师说：分享故事：战国时期多国混战，民不聊生。很多百姓遭受饥荒，只能靠乞讨为生。一个富人名叫黔敖，看着灾民饿得有气无力，就拿出一点粮食来施舍，以显示自己的慈悲心。

一天，他拿出一些窝头，旁边摆着粥，看到灾民就喊他们过来说：“叫花子，来吃东西吧！”饥饿的灾民看见吃的就一阵哄抢，似乎连性命都不顾了。黔敖看着这个情景显得非常得意，认为自己是个济世的大善人。

这时，有一个人由于饥饿靠在树下，没有过来抢食。黔敖冲他喊道：“喂，过来吃！”见那个人不理，黔敖又大喊：“叫花子，说你呢！过来吃东西。”那个人有气无力地睁开双眼，对傲慢的黔敖说：“收起你的粮食吧！我宁死也不吃嗟来之食！”

这是著名的“嗟来之食”的故事。故事中的叫花子虽然饥饿难耐，甚至面临着死亡威胁，但是面对带有侮辱性的施舍，仍能坚持自己的尊严和气节。

大气

气节是我们的立身之本。气节是一种积极向上、不畏艰难险阻的勇气，是端正自我、刚强正直的浩然之气，是一种来自于内心修养、不计得失的大气，是淡泊名利、不屈威武、不为富贵所迷惑的正气。有了气节，我们才能成为独立自强的人，而不会为了小恩小惠丧失自我。

而待人处事，我们能够不卑不亢，就是尊严；不为功名利禄而受威胁利诱，就是尊严。尊严就是惭耻之心，人无惭耻，如树无皮，尊严之于人的重要，由此可见。

古代的侠客与人比斗，当对手受伤之际，会给予医伤的时间，这种不乘人之危的气节，就是保持自己的尊严。但也有的人比武失败后，“士可杀不可辱”，你宁可杀死我，但不能羞辱我，这也是为了维护自己的尊严。

原则

人体有多重？从五十公斤到一百五十公斤，有数可计！人格有多重？人心有多重？则不可计！人的重量不是物质上的，是精神上的道德、智慧，是我们身上显现出来的尊严和气节。一个人生时对家庭、社会贡献多少？是要由大家来评鉴衡量的，一个人的功过成败如何？则有待历史给予认定，不是靠自吹自捧而来的。

与人交往时，有气节和尊严的人往往都有自己的原则，不以名利为重。在经历苦难、颠沛流离或者面对诱惑时，更能体现这样的人的价值。人宁可为义而死，也不能无义而生。国家民族，乃至社会个人，都需要气节。