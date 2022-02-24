城中眼

在这些媒体看来，圣淘沙的前身充满神秘色彩，是他们心目中的新闻点，可以大做文章。

壬寅年元宵节，国家文物局宣布将圣淘沙岛上的西乐索炮台列为国家古迹，那一天，也是新加坡沦陷80周年纪念。这是开年以来令人关注的消息之一。西乐索炮台于19世纪由英国殖民统治者建立，在日本占领期间，堡垒被用做战俘营，用以囚禁英国及澳大利亚官兵，日军投降后，其战俘也曾被囚禁于此。

第一次参观西乐索炮台应该是八九十年代的事了，当时这个海边炮台修复不久，岛上还建了音乐喷泉、珊瑚馆等景点。记忆中，那时也有了军事博物馆，在岛上观赏音乐喷泉是免费的，当年的喷泉表演虽然不像现在的水幕灯光音乐秀“时光之翼”，借助多媒体科技，制造更多视觉效果，但那纯粹却变化万千，随着音乐起舞的七彩水柱，却特别叫人怀念。曾经，是那个年代圣淘沙的标志。

这些年，圣淘沙的变化太大，过去几年，因为不同性质的采访工作，有几次开车到这已变身为欢乐园的小岛去。有一两次，车子沿着新加坡本岛与圣淘沙之间的跨海大桥进入岛屿，付了进岛费，车子开进升涛湾后，周遭郁郁葱葱，一片宁静，宛若进入世外桃源。一如马来语“Sentosa”所指“安宁、和平”之意。

升涛湾豪宅区已被全世界誉为亿万富豪的乐园，住着不少各地富豪名流。这里的豪华住宅、公寓也都坐落在临海位置，设有私人游艇码头，人在其中，海景及南部岛屿风光一览无遗，堪称人间天堂。

但，圣淘沙，这个“岁月静好，现世安稳”的小岛，其实承载着历史记忆，只是我们都太擅于遗忘。“圣淘沙”这名是1970年代新起的，小岛过去名为Pulau Belakang Mati，华文名则译为绝后岛。尽管“绝后岛”这语带不祥的名字已渐渐为人所遗忘，但历史从来不可能不留下痕迹。

几年前，特朗普与金正恩在圣淘沙举行的那场历史性会晤，叫欧美各大媒体，包括BBC新闻、今日美国等纷纷“挖掘”岛屿的前世。BBC更直接称之为二次世界大战的屠杀现场。

是的，圣淘沙的部分记忆是血腥的，1942年2月15日，日军占领新加坡后，迫不及待地，自2月18日开始展开大规模肃清行动，将“检证”到的华人子弟捆绑起来，以无数辆卡车载到新加坡各海滩集体屠杀，再任由海水把沙滩上的尸体冲走。日军屠杀新加坡人的地点，除了大多数人都知道的榜鹅、樟宜海边之外，其中一个还包括了绝后岛的海滩。

在特金会期间，圣淘沙的“过去”之所以成为欧美各媒体报道的焦点，我以为，那是因为，在这些媒体看来，圣淘沙的前身充满神秘色彩，是他们心目中的“新闻点”，可以大做文章。

圣淘沙的故事其实还没说完。在过去，绝后岛原本是个华人聚落，其中包括一个杨姓人聚居的杨家村。1970年代，政府开始将绝后岛发展为旅游之岛，村民不得不迁出岛屿，移居到新加坡本岛如直落雅布兰雅一带。

别以为年轻人都不懂得珍惜历史，其实不尽然。读过本地年轻画家杨子扬的纪实文章《绝后岛被抹去的历史》，这篇以英语书写的文章（An Erased History of Pulau Belakang Mati） ，记录了杨子扬父祖辈在绝后岛的生活。作者并提出困惑：为什么今天的新加坡从未谈论这个岛屿的丰富历史？

杨子扬从曾祖辈开始至其父辈，三代人在圣淘沙安居乐业，文章开篇即感叹当年绝后岛时期的甘榜已消失得无迹可循。而杨家的确切位置正是目前赌场所在地。杨子扬的父亲在岛上生活了20年，从“绝后岛409号”（409 Pulau Belakang Mati）住成“圣淘沙23号a”（23a Sentosa），到最后迁移到岛外。杨子扬说了，为了适应新生活，其家族还得改变过去在岛上习惯讲的诏安腔福建话，才能与本岛人沟通。

从没在绝后岛生活的杨子扬，是带着寻根的情怀写下这篇文章，他最大的感叹或许是，绝后岛的故事在新加坡故事中被遗忘了：“不仅普通人的生活在政府的全面政策下，发生了翻天覆地的变化，绝后岛过去走过的痕迹也随着国家进步的浪潮全部被冲刷掉。”

还有一回，在新文潮文学社主办的网络写诗活动“一首诗的时间”，读到青年诗人曾威强这首《绝后岛》：绝后岛，你隐藏的是什么／我们把你的名字给改了／不停地为你翻新，满足吗／而旅游团的尖叫声是否／能盖过那些被历史埋没的／死者的惨叫声呢？仿佛／一块地可轻易脱胎换骨／以方便我们不必受困扰。

绝后岛，其实无须隐藏，也无法隐藏，它的历史终究还是被人们，以各自的方式记录下来。而所谓历史，它记载的是人类的集体行为与命运，既不是私人恩怨，也不是个人仇恨，记住了，是为了叫后人取得后事之师，在文史传承上，这也是每一代人的责任。这一点小小的道理，其实你我都懂得的。