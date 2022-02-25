“熟能生巧，勤能补拙…”

星云大师说：分享故事：洪濬哲（篮球运动员。他自球场退休后从政，曾任台北市议员）怎么学打篮球呢？一般人都只是在学校向教练学习，当然他也学，但是他更利用课余时间，从台北的圆山饭店阶梯下，带着球“啪啪啪啪”地拍到圆山饭店。这是得要拍上几百坡的，拍得不好，球就又滚下阶梯去了，人就得跑下去捡。一跑下去，可就很辛苦了。

他为了不辛苦，当然就要好好用心，不能把球拍得走样，让它掉下去，自己找苦吃。总之，就是要苦练。

其实，他的经验都是值得大家学习的，有的人做事喜欢讨巧，虽然讨巧偶尔也会让人成功，不过更要讲究一板一眼、一定标准的练习，才能更臻纯熟。

根基

巧要能巧得“妙”、巧得“奇”。例如：把“笨手”变成“巧手”，把“邪思”变成“巧思”，把“恶计”变成“巧计”；甚至“巧学”、“巧心”、“巧行”，乃至做一个“巧妇”、“巧匠”、“巧人”等。但是，如果不能“巧”，则还是“拙处力行”来得踏实些。

然而，现今社会，许多人以为样样事都可靠科技要求速成，但一些手艺、还有学问的吸取是快不来的，所谓“养成大拙方为巧，学到愚时才是贤”，要得巧功，须先付出许多笨拙的苦功，学子不用心苦读，怎能金榜题名？科学家也是要经过百千次的实验，才能有所发明。

所以，真正的笨拙就是灵巧的根基，真正的灵巧是从笨拙中增长的。

人缘

我们学习不要讨巧，但做人处事，却可学习善巧。一切事是死的，法也是死的，但人是活的，所以活人做事，不管用什么方法，要让方法能活用。所谓智人做难事，难事也好做；愚人做易事，易事也变难。所以事没有难易，端看人是否能灵活应用，能有善巧。

世上非常聪明的人很少，非常愚笨的人也不多，一般人都具有正常的能力与智慧，然而，不管聪明、愚笨或者正常，能不能取得成功不是单靠智力，还有做事的方式。

做人喜欢偷机取巧，根本上是因为自我的认知不足，自我的信心不够，才希望以走捷径来获取种种利益。所谓“因地不正，果遭迂曲”，这最终必然遭到别人的轻视。唯有改变自己，学习实在，一步一脚印地耕耘自我，才会赢得人缘，并取得成功。