当竞技精神被搁置两旁，输赢利益摆放中间，情绪便会乱序走野，言辞自然加速离题。

我是冰雪运动盲，看过零星的滑冰片断，却不曾上心。年届古稀，心态尚有余青，这回在电视上追看冬奥会，觉得合眼，拾得好心情。看冬奥的缘起，与无意间看了一部描述滑冰运动员情感故事的连续剧有关。一出剧看完，情节掉得七零八落，戏里双人滑的身姿，闲时会在脑海中显影。之后，北京冬奥登场，就自然把它当成视觉菜品。

看了冬奥会，庆幸自己没有错失良机。人的形体美，发挥得如此尽致淋漓；冰雪上的速度美，简直超现实。与地上径赛、水中破浪相比，它多了蓝天里鹰翔的自在、辽阔与大气。冰雪运动员腾空而起的雄姿，宛如鹰击长空，激发了观者的无边想象。镜头里迎风腾起的飒爽，呼应着周边枯林覆雪的苍茫大地；冰刀、雪板飞驰后戛然而止刷起的一抹雪雨，那是野性奔放的休止符。

生长于常年是夏的热带，我初尝雪景，已近而立之年。那天清晨自箱根的旅馆醒来，惊见白雪飘飞，兴奋了一阵子。脑际浮起小时候老师教唱的《踏雪寻梅》，那时对雪霁初晴，踏雪寻梅的理解，止于浅浅字面。毕竟赤道之虫，不可语冰啊。与雪多次接触以后，除了不喜欢街市雪融的感觉，雪还是个感染力超强的季节符号。冰雪与人的心境糅合，在方块字的映托下，挥洒出如诗画卷，意象丰盈。北京冬奥的五个场馆，还真都有诗意的昵称。速滑馆小名冰丝带；跳台滑雪中心雅号雪如意；首钢滑雪大跳台别称雪飞天……有梅无雪不精神，有雪无诗俗了人。汉字的意象美，有文化情怀加持，上好。

设若不熟悉冰雪运动，冬奥的项目名称，会让人一脸茫然。至于规则玩法，更叫人丈二金刚摸不着头脑。“冬季两项”和“北欧两项”，是什么冬瓜豆腐？“平行大回转”“U型场地技巧”“坡面障碍技巧”等等项目，“两周偏轴转体1620”之类术语，犹如鸭子听雷，只好借助谷歌，查探葫芦里的乾坤。冬奥，叫垂老的夏虫见识了冰雪的魅力。怪趣的“冰壶”运动，初闻其名，立马链接王昌龄“一片冰心在玉壶”的诗句，好感油然而生，即便两者风马牛不相及。看选手们全神贯注小心翼翼地推球，再十万火急地刷球控球，眸子里飘着福星眷顾的期待，而电视前的一众老人，却不愠不火、气定神闲。

真正让老朽们心慌目乱的，是短道速滑接力赛。参赛选手齐聚室内赛场，道上的健儿全力冲刺，快得叫老朽双目无从跟进，而准备接棒的滑手也随着在旁起步滑行，更让老朽眼花缭乱，但见一团速闪的身影呼啸而过，谁叼走了金牌，茫然无所知。走过了几十个春秋，才明白冰雪运动是环保型的无引擎一级方程式。

体育，从来就交杂着政治。北京冬奥的政治味，更浓烈些。开幕前的疫情烽火、俄国将入侵乌克兰的心理斗法，加上美国领衔的冬奥外交抵制，虽然力道不足以撼大树，但叶动枝摇的感觉还是有的。北京冬奥期间，我手机上的群组，都不吝日夜前来喂食，各种真假炒作的信息转发，不怀好意地撩拨你的情绪。

与比赛无关的冬奥宣传嘴炮，从外国运动员入住选手村那刻开始，寝室里能识别鼾声并自动调节枕头高度，以减少呼噜声的智能床，率先抢得了话语权，让本届冬奥宣传迎来开门红。连带去年东京夏季奥运的纸板床，也一并被端上台面，死活比较一回。

随着输赢情绪指数升温，运动员的国籍转换与教练员过档执教，都成了网民开炮的弹药。这种另投明主的现象，已经越来越普遍，争论下去，有点像龟笑鳖无尾，鳖笑龟皮粗。中国冬奥单板滑雪冠军苏翊鸣的教练佐藤康弘，坦言出任中国教练很纠结，因为不少抗日剧里的坏人，名叫佐藤。佐藤康弘的自我调侃，是苦中作乐？体育人辛苦付出，一身伤痛，也要出路。月亮必须冲出云围，才能光照大地。当竞技精神被搁置两旁，输赢利益摆放中间，情绪便会乱序走野，言辞自然加速离题。