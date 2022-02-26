“语言过多、或者语言所带出的表达方式都不好…”

星云大师说：分享信息：有一些聪明人思维敏锐，逻辑性也强。他们开口时，大家都会觉得言语非常有见解。只是，他们在说话时，却给人高不可攀的感觉，甚至还会让人觉得在他们面前好像矮上一截，再多的在理，听了也很不舒服。

而另外有一些人，无论他们怎么掩饰，面色怎么保持和蔼，旁人都能嗅到他们身上的火药味。即使他们在很客观地讨论问题，我们也能感受到他们身上有一种莫名的情绪，这种情绪大家无法去谈论，但又无法忽视。

误会

人与人很多不必要的误会皆因说话，或者说话的方式而起；在《读者文摘》上，有一则《话如衣冠》：“说话就像穿衣，有时一本正经，有时轻松随便，例如：一、求职信或读者投书—是穿黑礼服打领结的语言；二、有些比较随便的语言—是穿较为舒适但依然讲究的西装；三、晚上和周末与密友谈话使用的语言—是穿牛仔裤、运动衫的语言；四、随口说出全不合语法的话，使大家更亲密—是穿睡衣和披头散发的语言，以及五、夫妇间闲谈，叹息和咕哝—是最不自觉、坦白和原始的语言。

如果话与冠没有配合好，自然就起误会了。怪不得古德要说，纵然周知天下事，不知进退总是愚人。在念佛堂里，常听到两句警策的话：“多念一句佛，少说一句话。”语言本来是沟通感情、传达意思的工具，但在修行人看来，语言过多、或者语言所带出的表达方式都不好，因为不少的烦恼是非，都是由于这些闲谈杂话而来。

应机

人在说话时，不应该用眼泪来表达，不应该用轻蔑来表达，不应该用愤怒来表达，更不应该用嫉妒来表达。说话、感情表达的方法，要讲清楚、说明白，只要自己的情感真诚，就能获得别人的认同和喜欢。

在佛教，禅师会针对每个人的不同根性，看对方的需要与问题，而运用不同的说话方式来点拨对方。其实，世间事常可触类旁通，甚至不需要话语，一个眼神或动作，都可让人一点就通。然而，现实生活中，有人能一点就通，另外一些，却可能因为说话的人不同的表达方式，而有了不同的感受，这些都是我们处事时要留意的，一些话可能自己认为直指人心没废话，可对一些人来说却是“简单粗暴”，如当头棒喝，哪里能接受？

其实，当语言或者其表达方式一被执着，就失去了灵活性；而我们从禅师言行中学习到的，应是活泼的应机精神，对什么样的人应该说什么样的话，而非仅关注只字片语，或者执意以自己的方式进行。