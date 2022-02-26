葵花：人生苦短？ 人生苦长？

客串篇

人生苦短也苦长。都是肺腑之言，再真实不过。

在洗肾中心，时刻都上演感人的“好戏”。人生苦短。今天好好见面，互问安好，明天竟缺席！是凶，非吉也。血压猛升，入院；血压猛降，入院。这一入院，便住下个把星期，个把月。彻底检验，非揪出病魔不可。患者中不乏长者；青春正富的，也被肾衰竭死缠终身。呜呼！终身呢！这一入院，可能永别洗肾中心，向阎王报到。你说，人生不苦短吗？

有者洗肾中途突发高烧。高烧意味感染，是大忌，事不宜迟，入院！这一烧便也烧去生命。你说，人生不苦短吗？

人生苦长又作何解？君不见截肢的惨状吗？今天好端端，明天却消失在肾友的关怀中。感染呀！血流不通畅，手指泛黑。肉眼不见的细菌侵入骨头，如何救得？尽快截去手指。了事了吗？悲剧在后头。伤口久久不能愈合，再感染，乐了细菌，再烂，再截。悲剧上演不息。

再悲惨的是：脚趾受感染，截脚趾！细菌可恶呀！再感染，截另一趾。

糖尿病患者皮肤脆弱，易擦伤，易受感染。处理不当，再截去半只脚，脚包扎成了尖尖头。如再感染，不客气了，截去整只脚，剩下的是小腿。好好的脚变形，成了切去叶子的圆头萝卜。哀怜呀！躺在洗肾榻上，圆头萝卜特短，只够榻前脚垫边沿，苍白着脸。伤口浸泡在血泊中应和着暗自饮泣。

没脚，没有支撑点，不能载力，两个服务员壮夫训练有素，抬沙包般把他搬上洗肾榻。是刺心的痛呢！泪腺开了闸！谁没同情心？旁观者尽量移开视线，这是自然的反应，免得伤了患者自尊。只是为了尊重患者？你错了，目睹者怜他又自怜，警戒自己，说不定不时也遭受霉运，迟早的事。这种感情，这种生活，这种日子，比死更可怕。但谁愿意死？苦撑，忍受，坚持哟！你说，人生不苦长吗？

苦短也好，苦长也罢，如人饮水冷暖自知。奈何呢！只保今天平安。肾友见面问安，是再真诚不过。问安问好之余，内心是一片空白，一片茫然，一片凄苦，还有明天吗？人生苦短！人生苦长呀！