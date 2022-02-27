“人脉不等于财脉…”

星云大师说：分享故事：法国小伙子到酒店当侍应生，工作之余，他开始自修英语。三年之后，他工作的酒店要选几个人到英国实习，他被录取。实习结束，他由侍应生升为初级经理。有一段时间经济不景气，观光客数量锐减，酒店经营陷困境。小伙子利用自己平时累积下来的旅客资源，让酒店在萧条时期保证了一定入住率，立下功劳，小伙子被升为副经理。

这时候，在别人看来已做得不错的小伙子决定休长假，原来他想去美国了解一下酒店业。他一到美国就前往著名大酒店，说自己想要见习机会，并要求从低层做起。结果，他真的找到一份擦地板的工作。

一天，与小伙子有过一面之缘的大饭店总裁到餐厅视察，看到小伙子正在爬着擦地板，大吃一惊。

总裁问：“你不是从法国来的小伙子么？我没记错的话，你在法国的酒店是当副经理的，怎么还到我们这里擦地板？”

小伙子说：“我想亲自体验一下，美国观光酒店的地板有什么不同。”总裁再问：“你以前也擦过地板吗？”小伙子说：“我擦过欧洲很多国家的，现在我想再擦美国的地板。”

小伙子的话让总裁大为欣赏。这次的相遇，使小伙子得以进入美国的酒店事业。自此以后，他的事业蒸蒸日上，一直干到大饭店的总裁，他就是酒店业的传奇人物：罗拔·胡雅特。

缘起

世间一切事相都是互相缘起，我们如果愿与众人一起享有互相利用的成果，就能发挥利用的最高价值。所谓“有因缘就有希望”、有“因缘就有方便”；有“因缘才能成就一切”，但因缘也像是建造大楼，基础要打得牢，楼就能建得高和结实，而这就绝不仅是把人脉或者因缘挂在嘴边那么简单，也要自己经营，凭着努力让伯乐看到。

在这一点上，我们就要不时提醒自己：不但要感谢过去的因缘，把握现在的因缘，更要培养未来的因缘，间中就有需要为自己所作出的自我价值的提升。

扎实

所以，求人脉找因缘，我们要记得的是：经营人情不经营利益、经营分享不经营个人、经营善友不经营钱财，还有就是经营知足不经营五欲，因为不知足源自贪念，如果一个人贪念不止，那是再多的人脉和因缘，也满足不了。

世上真正的成就不可能一蹴而就，需要每天一砖一瓦扎实做起。我们只要以一颗大自在的心，组合各方力量，就能发挥生命的无限潜能。而要注意的是，不管是一条人脉，或是由人脉伸展出去的人脉，都需要长期的付出与关怀，这里有人情世故的成分，如果只是因利而经营，最终也只能是泡影。