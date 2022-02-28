“为人处世之道，善他即善己 …”

星云大师说：分享故事：唐朝有一个人，即将任职江南县令。出任前，算命先生问他：“你寿数将尽，明年七月就要到头了，怎么还要去那么远的地方做官呢？”他答：“我还有个女儿未出嫁，得给她攒点嫁妆。”

到任后，这位县令买了一个婢女，问起婢女的家世，才知婢女父亲原是自己的老朋友，因兵寇作乱遭此劫难。县令感叹婢女遭遇，于是将积攒下的嫁妆全数给了婢女，并将婢女许配了一户善良的人家。

任职十年期满，县令返回家乡，算命先生与他重逢吓了一跳：“你明明寿禄已尽，怎么会一点事也没有？”当算命先生得知他帮助婢女的事后才恍然大悟地说：“看来，你的福寿是不可限量了。”果然，这位县令不仅高寿，而且家庭和睦兴旺，子孙代代有福。

缺陷

我生活在一个有缺陷的世界，而一些人要活下来，需要依靠他人的关爱。而且，每个人在生存的不同阶段，一定也需要感情的理解和精神的安慰；苦恼时，希望别人能聆听自己的倾诉；困惑时，希望别人能给予指点。

我们得学会用理性、善意、爱心和责任去面对生活的现实。对人过度猜疑的心态，会把自己与人群隔离。我们要懂得：友谊需要以忠诚去播种、热情去浇灌、原则去培育、谅解去护理。

我们的命运是可以改变的，我们善待一切，就会被一切善待，善心得好报，善待生福光。如果想在人间有因缘、有福分、有贵人相助的话，我们首先就要广结善缘。

忘记

善待别人，就是善待自己。无论生活中受到什么伤害，不要愤愤不平、耿耿于怀、怀恨在心，我们要学会忘记。忘记是对自己最好的保护。要学会感恩，感恩生活给我们带来锻炼和磨练的机会，心里充满慈悲，生活自然顺畅

人在世间都会有困难。别人在困难时，我们帮助他解决；我们有困难时，他就帮忙解决。所以亲戚朋友互相帮助很要紧。另外，无论朋友、亲戚，大家来往最要紧的就是要诚实。我们常常说谎，以妄语骗人，我们的友谊，便不会很长久；不欺骗，对人诚实，做人是好人，做任何事都讲求信用，所谓“人无信不立”，我们就会得到很多的善友。能得多善友，相互礼待协助，我们又何必担心自己没有好因缘呢？