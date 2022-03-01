“多言多失，多事多害…”

星云大师说：分享故事：姚崇（唐朝名相）是历史上有名的贤相之一。那时候，朝廷内忧外患，在官场上稍有不慎，就会跌入深渊。姚崇一生，三次被免，又三次复职，每次都能化险为夷，而他靠的就是“谨小慎微”。

他第三次复职时，朝内有个叫张说的人，眼见姚崇再受重用，他心生嫉妒，经常想着整垮姚崇。后来姚崇大限将至，他知道自己死后张说一定会挖空心思毁坏自己名声，甚至会对自己家人下手。

于是，他便嘱咐家人，待他死后，将他全部珍藏送给张说，顺势让其为自己撰写碑文，他们才可以避免祸事。姚崇死后，张说果然前来吊唁，见到所陈列的珍宝器皿，满是喜爱。姚崇的儿子们见状，便按先父遗言，把这些宝物送给了他，并顺利拿到了张说撰写的碑文。碑文叙述了姚崇的生平，其中还包含了不少称赞的话语。几天后，张说察觉事态不对，想追回碑文，可为时已晚。

姚崇的谨小慎微，不仅让自己能在勾心斗角的朝廷里独善其身，还为自己的家人避过了祸事。为了让后人警记“谨言慎行”，他写下《口箴》一文：“君子欲讷，吉人寡辞。利口作戒，长舌为讥。斯言不善，千里远而。唯谨唯默，澄神之极。多言多失，多事多害。”

毒箭

分享一首偈：“恶口如毒箭，著物则破伤；若与身无益，慎口也何妨。”偈语主要告诫我们，慎防恶口伤人，要美化自己说话的语言。

在家中，我们会挂一幅画来美化客厅；外出时，我们会打扮时髦来美化外表，但这都是外在的美化，最重要的还是美化内在，美化我们的语言，以语言净化我们的身与心。

如果能够美化语言，则说出来的话，如同花一般芳香怡人；如同一幅画，使人心情愉悦；如同一杯蜜，使人如饮甘露，那么世间就会减少许多纷争。可惜有的人，喜欢逞口舌之能，让言语成为伤人的刀箭，以话来讽刺、算计、耻笑、谩骂，可说是“恶口如毒箭”。

无益

“著物则破伤”指的是，恶毒的言语就像是锋利的毒箭，必然造成创伤。以言语中伤他人，虽然逞一时之快意，却造成双方的仇视、对立，这并不是真正的胜利。更何况恶口谩骂之后，难道对方不会还以颜色吗？伤害了别人，难道就不必承担果报吗？如果希望别人怎么待我，自己就要怎么待人。所以，想得到别人的喜欢、赞美，自己就要先善待他人，对人说好话，不恶口。

“若与身无益，慎口也何妨”，假如一句话说出去，对自己和别人没有利益、没有好处，就应当慎言。尤其是不能说的、不该说的、负气的话，绝对不轻易说出口，这样才不会伤人害己。

生气时，切忌恶口，与人谈天时，不说无益语，不聊是非，这都是我们应注意的慎言之道。