《沙丘》(Dune)和《犬之力》(The Power of the Dog)作为奥斯卡的大热门,成功地俘虏了我,想来想去还是一种不可忽视的少年力量。“甜茶”(Timothee Chalamet)的英俊暧昧和Peter的孱弱清醒构成了一种不可明状不可忽视的未来力量,也成就了新鲜的电影回味。

作为科幻史上第一部同时荣获“雨果奖”和“星云奖”双奖的作品,用“经典中的经典”“科幻小说的集大成者”这样的字眼来形容它,一点也不夸张。《沙丘》凭借其恢弘的故事、深刻的主题,以及天才般的构思,拿遍了全球顶级科幻大奖,并在全球范围内,风靡了半个多世纪!《沙丘》原著被收录进了各种“一生必读”书单,正是如此,如何改编一部巨著拍成电影真是压力山大。

《犬之力》满满的性张力,仿佛就要从银幕溢出。虽然和《断背山》同属西部同志题材,但如果你期待看到荡气回肠的凄美爱情,恐怕会大失所望,但也正是这一点让观影的感觉回味无穷。珍·康萍(Jane Campion)凭借此片获得第78届威尼斯电影节最佳导演奖。在刚刚落幕的第79届金球奖中,该片斩获了电影类最佳剧情片奖。在片中将Phil这一复杂角色刻画得淋漓尽致的“卷福”(Benedict Cumberbatch),更是今年奥斯卡最佳男主角的热门人选。

我相信多数人一定会喜欢《沙丘》,它不仅仅是一部科幻小说,其中蕴藏着宗教、政治、经济、哲学、军事、科技、社会、民族、传统等等议题。同时,它在生态学、环境学以及生物进化等领域的造诣,几乎到了学术论文的层次。

导演打造了一个恢宏壮观的沙漠星球,星球上独具特色的地堡建筑,庞然大物的飞行器,蜻蜓造型的扑翼机,人物表层若隐若现的护盾光效,不可抗力的自然环境特效等元素,共同构建了令人耳目一新的视效奇观。在扬尘的沙漠、漫卷的黄沙云层、重型的机械装甲和巨大的异兽沙虫压制下,人物的力量显得格外渺小。

影片整体呈现上偏向暗色调,加以叙事上势力和权谋的错综盘结,观众几乎时刻都笼罩在明显的压力感之下。不愧是史诗级的大屏幕佳作,《沙丘》毋庸置疑是让你回归影院最好的一次选择,这是一部为大银幕而生的电影。壮阔和奇观的视觉冲击,画面和配乐靠着带有传奇色彩类似于《王子复仇记》(哈姆雷特)的故事,让观众去体会遥远星际未来,人性中依然不变的文明与野蛮、贪婪与高尚。

我不确信大多数观众会不会喜欢《犬之力》,大约10%的人会喜欢?也许吧,因为它慢,它慢慢地千回百转,然后摇身一变又嘎然而止。如果要讲一讲这部片子的特别之处,我认为里面有两种少见的角色平等,或者说视角平等。一种是少年人和成年人的平等,一种是女性和男性的平等。故事的主题说的是少年人的残忍。少年人不再是那种需要保护,需要照顾,性格古怪,骄傲不逊的形象,而是和大人一样有欲望、有心机,而且善于伪装自己,最后让人感觉到不寒而栗的冷酷无情。

高级的猎手往往以猎物的身份出现。观影的过程中,导演的叙述方式会让大多数观众误以为Phil是那个凶狠的猎人。然而,我们都被骗了,看似柔弱的Peter实际上才是故事的主角。经常以粗鄙形象示人的Phil是一个“深柜”,他在口中反复提及的已故导师Henry实际上是他年长的爱人。Peter是导演刻画出来的与Phil形成对照的关键人物,在极致男性气质的对立面,并不是极致的女性气质,而是一个没有特定性别身份的人,Peter从始至终表现出来的清醒与独立,在一定程度上消解着他的性别特征。

年轻的“甜茶”从“Call Me by Your Name”(《以你的名字呼唤我》)之后真是好莱坞的万千宠爱,从爱情古装片到科幻,从娱乐到时尚,虽然没有傲人的身高和肌肉,他欧洲的长相,可盐可甜的性格,确实是新生代男星的一股清流。弱小幼稚,却在某种程度上代表不顾一切的年轻力量。扮演Peter的新演员柯蒂(Kodi Smit-McPhee)把弱不禁风和独立坚定的双重性格刻画得淋漓尽致,让人不寒而栗。“卷福”的表演从来让人惊艳,这次不再以天才示人,将一个虚张声势的,残忍和温柔并存的深柜刻画得荡气回肠,层层叠叠。

现实病例起起伏伏,还是让我们打开屏幕,在小说和电影的世界里荡漾沉醉!