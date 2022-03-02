“贪嗔强取的根源就是‘我’…”

星云大师说：分享故事：希腊亚历山大大帝，被称为“历史上最伟大的军事天才”；公元前300多年，他征服了小亚细亚、腓尼基、埃及、波斯等国，32岁就建立了一个横跨欧、亚、非三大洲的庞大帝国。但是，在他战胜了许多国家，准备入侵印度时，先锋骑兵队的马匹看到印度的武装大象，惊惧地裹足不前，部下也集体反抗，拒绝前进，亚历山大只好黯然撤退，不久即壮志未酬的死于巴比伦。

又从《元史》里，我们也看到蒙古元朝帝国的成吉思汗，其战军所到之处血流成河，武力亦横跨欧亚大陆，而今战绩安在？

人类自有历史的几千年以来，多少国家与国家的战争、民族与民族的战争、宗教与宗教的战争、地方与地方的战争，不管是打经济战或是打武器战，是争夺土地或权势、名位，总有那么多人死亡、那么多财产损失，到今天已致使世间元气大受伤害，究竟谁是胜利者呢？

有句话说：“大厦千间，夜眠几尺？积资巨万，日食几何？”意思是，人的贪念再无止境，睡的也只能是一张床，吃的也只能果腹。

想要拥有世间上的一切，不需要用战争来取得，只要大家互相尊重就能拥有。

净化

中国造字很有趣，像“我”的字形即是立旌旗于戈兵上，有战斗的意思。我们的烦恼、痛苦从那里来？就是有我，因我而自私，因我而执着，因我而纷争；我之一念，令人永不安宁。世界上不管是哪一种战争，都是为了我才会发生的，执着于我的看法、我的思想、我的意见、我的主义、我的国家；说到底就是由于“内有不平不和之心为因，外有不和不平之事为缘，彼此互相影响，世界才永无宁日”。

因此只重视限武、禁核或者经济制裁等外在措施，世人不重视内心的净化，是无法达到真正和平的目的。

渴望

要根治世界乱源，须从人们实践平等与尊重开始，才能帮助我们完成世界和平。然而，有些人会说，世界局势那么复杂，要做到平等与尊重，谈何容易？可近代史上确实有这样的例子，上个世纪1990年，由于西德对东德的尊重包容，让柏林围墙倒塌，人民心中那道无形的围墙也随之冰消瓦解，从此整个国家在人我平等共尊的理念下，携手共创未来。

活在地球上的大多数人，都渴望和平，因为那是心灵生活的最高追求。也只有大家共同努力，让野心家了解，以战争尝试解决问题，只能造成怨恨不止、杀戮不断；唯有以慈悲摄受，民心才肯降服，用慈悲的力量，才能真正化解对立。