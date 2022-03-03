“面子不过是一种表面的虚荣…”

星云大师说：分享故事：百岁老海龟是大海中的寿星，大家都尊敬他。老海龟喜欢和小海龟们谈他的遇险记，说自己遇到危险时是如何斗智斗勇安然脱险的。老海龟平时也很注意形象，一举一动小心谨慎。

一天，老海龟来到沙滩上，他见几只小海龟在不远处的大石头上玩，就爬了过去，想给小海龟再讲讲他的历险记。大石头不高，以前老海龟常爬上去，这一次却怎么也爬不上去。小海龟对老海龟说：“你年纪大了，让我们拉你一把。” 老海龟想，自己大名鼎鼎，如果让小海龟帮忙，岂不失面子？他故意笑着说：“再高的石头我都爬过，刚才只不过是先活动四肢。”

老海龟使出浑身劲向石头上猛冲。哪知他用力过猛，身体失去重心，四脚朝天跌在沙滩上。小海龟要去帮他把身体翻转过来。老海龟却故作轻松地对小海龟说：“你们别大惊小怪，我是故意仰面朝天躺着的，这样我的胸部就可以晒到阳光，多么舒服啊！” 过一会儿，小海龟跳入大海，游到别处去了。老海龟这才舞动四肢并且伸长脖子，想把身体翻转过来，可是无论他怎么努力，都翻不过来。几个渔民正好经过，轻而易举就抓住了老海龟，把他抬了回去。

老海龟想，如果刚才不是为了顾及面子，让小海龟帮助把身体翻转过来，自己也不会落得如此下场。他叹了口气，自我安慰道：“还好，自己被抓时的狼狈相没有让小海龟看到，总算没有在他们面前失面子。”只是，老海龟要面对的残酷现实是，他因为爱面子，即将丢了性命！

尊严

我们只要认真思考就不难发现，面子不过是一种表面的虚荣，是虚假的体面，是异化的尊严。讲究尊严不能依赖于面子，而应依赖于人格。只有塑造高尚的人格，才能树立起人的尊严，因为人格是道德品质的体现。

生活中有些烦恼是我们想象而来的，而我们却把它当成真实去感受。一个人最大的认同，不应是外界的认可，而是对自我的肯定。面子是外表的，尊严是内在的；面子是让别人看的，尊严是给自己留的；面子是随时能够放下的道具，尊严则是永不会毁灭的精神；面子是皮，尊严却是骨头。

心理

社会上，不少人把万贯家财、有权有势称为有面子；犯了错误、受到挫折、遭受侮辱称为丢面子；面子，占据了人们重要的心理地位。丢失面子，心中不爽，就觉得等于丢失尊严。其实，这是两个容易混淆又不能等同的概念。

尊严是永远掌握在自己手中的，面子却不尽然，还要看别人给不给。但有一点可以肯定，有尊严的人就有面子，有面子的人不一定有尊严。

过度爱面子实际上是信心不足的表现。过度爱面子的人往往都是生活在别人的标准和眼光之中，自己的幸福似乎是别人眼里的幸福，自己的痛苦仿佛也是别人认为的痛苦，生活目标总结起来就一句话：为别人而活着。真正自信的人，不需要这些东西的。