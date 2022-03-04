“人间苦恼重重…”

星云大师说：分享新闻：乌克兰士兵沃拉德米罗维奇，驻防在乌克兰南部刻松（Kherson）州的格尼奇斯克桥。2月25日，他为了阻止俄罗斯战车朝他的国家挺进，牺牲自己生命炸毁桥梁，成为人们心中的英雄。

据外媒报道，乌国军队在格尼奇斯克桥埋设炸弹，准备必要时炸毁，但当时战况告急，俄军坦克和军队即将过桥，乌军没有时间远程引爆。沃拉德米罗维奇勇敢站出来，接下引爆任务，他在无线电里向同胞说了再见后，在最后一刻以手动方式引爆炸弹，随即壮烈为国捐躯。

乌国军方声明中说：“我们的弟兄牺牲了，他的英勇行为，明显减缓了敌军推进的速度，我们的部队得以重新部署并筹划防务。”

另一个感人故事：在基辅市议会工作的21岁亚利娜和24岁软体工程师佛辛，原本计划今年5月6日结婚，未料碰上乌克兰遭俄罗斯入侵，面对未知的未来，决定提前完成终身大事，小俩口在空袭警报声中仓促完婚。

婚礼结束后，两人随即加入当地的领土防卫军，扛起步枪共同保卫国家。亚利娜说：“我们将为我们的土地而战。我们可能会死，但我们只想死前能够在一起。”

欲望

世界的风云多变，起源于事执、法执、人我执。人际之间的党同伐异，导致了多少纷争；种族之间的歧视凌虐，酿成了多少灾难；国际之间的交相争利，造成了多少战乱。我们生活在这样的世间，每天在恐怖中不能自在，每天在颠倒中不能安然。在这个苦难的时代，我们都要向自己的信仰祈愿：学习如何更有智慧，拉近人我间的距离；学习如何更加无我，消除众生们的执着；学习如何更加慈悲，化解国际上的干戈。

战乱和纷争都因人的欲望，欲望里的洪流汹涌澎湃翻滚，我们每个人的力量虽小，但要明白欲望难止所会带来的后果，我们此时可学习点燃心中的善光，传递下去，照破人与人隔阂的黑暗。

慈悲

大家都希望这个世界上，没有嫉妒，只有赞叹；没有嗔恨，只有祥和；没有贪欲，只有喜舍；没有伤害，只有成就。慈悲之心是万物所以生生不息的泉源，人间所以使我们恋栈，是因为人间有慈悲。我们不应该因眼前的纷乱而放弃希望、放弃慈悲，在这一点上，我们可以学习诸佛菩萨的精神，他们的慈悲像源源不断的活水，累劫累世度众不倦，这就是永恒的慈悲。像地藏菩萨的“地狱不空，誓不成佛”，就是永恒的慈悲；观世音菩萨的“千处祈求千处应，苦海常作度人舟”，也是永恒的慈悲。