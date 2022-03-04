俄乌之战，到如今铺天盖地的虚虚实实，已经无话可说了，我就谈谈另一场战疫吧。

马董发来简讯，说起乌克兰疫情告急！

马董在深圳拥有石油码头，也在海南岛经营高尔夫球场和度假村，同时也在他老家重庆盖起了四川流行音乐学院和影视学院。文工团音乐家出身的他，是一位很有艺术情怀的企业家。

信息里提起他的影视集团为乌克兰捐赠应急物资，赠予他们的合作伙伴——乌克兰国际教育学院和乌克兰柴可夫斯基音乐学院。

乌克兰政府通过哈萨克斯坦的767-300型飞机，将飞广州进行第三次运送医疗物资到基辅。

他也说起乌克兰总统办公室表示，第二架满载医疗用品的飞机已经从中国抵达基辅鲍里斯波尔国际机场，这批物资将分发到乌克兰所有地区。据基里洛·季莫申科副主任在自己社交网站上发布的状态显示，这批物资包括30万个高级防护口罩，3.5万套防护服，180万套常规医用口罩和其他防护设备。目前物资已经运送到乌克兰各个地区，正在运往物流仓库。飞机夜里将继续前往中国运送下一批物资给乌克兰军队，而在上周他们也用一架伊尔-76飞机从广州运送另一批医疗物资，包括25万份冠状病毒检测试剂盒，不同防护程度的医用口罩、消毒剂及其他防止冠病病毒传播的必要用品。

我回想几年前到乌克兰柴可夫斯基音乐学院访问，在学院里的点点滴滴，历历在目。学生们一张张青春洋溢的脸庞，浮现在眼前……

乌克兰柴可夫斯基音乐学院成立于1913年，为原苏联时期俄罗斯柴可夫斯基音乐学院的分院，百年历史长河，培养了很多世界级的音乐大师，它是乌克兰政府支持的重点音乐学院，也成为欧洲音乐著名学府，而今却要面对战乱的局面，在音乐海洋里遨游的老师学生们，要面对两场战役，真是令人无限感慨。

乍然突发奇想，假如乌克兰在苏联解体后，能出现像已故国父李光耀先生这样的政治家，那该有多幸福！

天佑乌克兰！