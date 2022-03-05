“道德良知上的一把秤…”

星云大师说：分享故事：韩信当初叛楚归汉后，并不得刘邦看重。他担任管理仓库的小官，一度自暴自弃，怠忽职守。在即将被斩首之际，得到夏侯婴的赏识，向刘邦力荐韩信，韩信因而被任命为治粟都尉，协助萧何办理军粮。但这个职位韩信不放在眼里，和萧何谈过数次未果后，韩信决定从汉军阵营逃走。

这一逃，萧何着急了，因为萧何明白韩信是争夺天下不可多得的人才，这一走会是刘邦的损失，日后若是韩信与刘邦为敌，必成大患。更何况韩信还是在自己手下叛逃的，这不是摆明自己管理不力吗？

为此，萧何不惜违反军令，夜追韩信，再次郑重向刘邦力荐，刘邦原本半信半疑，在与韩信畅谈后大喜，于是拜韩信为大将军，而韩信也不辱使命，成功助汉灭楚，成为西汉的开国功臣。

然而，韩信并未从此飞黄腾达，他后来遭到刘邦以擅自攻齐、坐擅发兵为由，降为淮阴侯，之后又被吕后与萧何密谋擒获，以谋反之名处死，诛连三族。当韩信知道陷害自己的人，正是当初力荐自己的萧何时，不禁感叹地说：“当初不曾听蒯通（秦末汉初辩士，韩信谋士）之言，今日才会被人算计。”而韩信之死，被世人寄予同情，因而有“成也萧何，败也萧何”的成语。

做人

世间多少人一心追求成功，害怕失败；所谓“成者为王，败者为寇”，成败之间造成了几家欢乐几家愁。但虽说天时地利人和，许多人的失败，主要就败在人和，比如说暴戾者败，一个人性情坏，脾气坏，容易动怒，甚至残暴不仁，怎么成功？就算是骄慢者，骄傲、我慢心重，这又要如何和众？不能和众没有人缘，又怎会成功？

反过来说，世间很多成功人士都拥有一些特质：如做事不懈怠，处事有信，还有时时保持谦卑，并在别人需要时援手，这些都是成功的元素。

成功与失败，往往只是一线之隔；但我们不管金钱失败、事业失败、爱情失败，都不重要，只要做人不失败，那就是成功。

良知

人各有异，很多时候我们也不能单纯地以成败论英雄。如关云长、岳飞、文天祥、史可法，他们赤胆忠心、舍生取义，赢得了千古美名，这就是成功。夏桀商纣，贵为一国之君，但因荒淫无道，残暴不仁，留下恶名，因此看似为君为王，实则失败！还有曹孟德雄心万丈，挟天子以令诸侯，在当时是成功的，但在历史上做人是失败的。

成功的的定义，不是权位上的高低，不是经济上的贫富，不是学问上的有无，而是道德良知上的一把秤。有的人杀身成仁，舍生取义，你说他失败吗？有的人位高权重，富甲一方，却如过街老鼠，甚至骂名千古，你说他是成功的吗？因此，成功与失败不是绝对的，重要的是，自己的心中是否有一把道德良知的度量衡！