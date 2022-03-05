想不到家春秋时代都远去了，如今还看到明清遗风，借由老旧习俗暗暗保留下来。

几年前，莲蓉小姐来找我——那时刚搬到店铺楼上，位于龙蛇混杂处，楼梯又斜陡得离奇，难忘为她觅得着门牌，寻到大门：薄得没有厚度的铁皮充作门板，原本的门说是坏了，房屋经纪答应会重做新的，可最后只装了这薄门，叫人惴惴不安，半夜谁来，一脚踹开，根本不是不可能的。老早疑心是踩进了老千的局——就连水电费也是商用的方式来计算，贵得不可置信。门拉开，铁皮颤抖，颤巍巍晃个不已，莲蓉小姐立着，且不进来，说车子在楼下等着，然后迅速的递过一个老式红绳鸡皮纸袋，装着个年糕，蕉叶包裹，上贴红纸，仿佛带来了三分新春气息。她还拿了一面毛巾，低声说：盖了神明的印，也代你打了小人。我诧异半晌，未到惊蛰啊——莲蓉小姐似笑非笑，直指那历史悠久的师爷庙随时供给服务的。我此段租屋血泪史，叨叨絮絮全贴在个人社群动态里，众友大概都当异志怪谈来看，引申到纯属运势低迷之故。年糕据说是半山芭阿娣姐做的——手工年糕越发少了，色泽赤褐，微带幽香。似乎有了这么道地的年糕，过年的心情就安稳了。瞥了一眼那毛巾，忽而想起小时候身体不好，睡不安宁，婆婆即上门来，跟母亲要两三件我的家常衣裳，拿去庙里盖印，求个平安。衣服背面隐约一方朱砂红印鉴，似乎散发了神力，以证此人是受了庇佑……闭上眼睛，云来雾去，风声里有奔马驾鸾车，众仙提灯，举起旌旗宝伞，护着神仙出巡——屋里孩子衣衫有宝印发光，自此获得照拂。