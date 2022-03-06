“社会上就该有善的循环…”

星云大师说：分享故事：爸妈离婚后，8岁的小明由祖母照顾，家里经济不好，祖母又常生病，晚上咳嗽到天亮，小明不忍，可是又没钱，跑到药店偷咳嗽药，几次成功，可是一次失败了，药行负责人要把他带去警局。

药房对面有一个面摊，面摊老板无意中看到这起事件，觉得小孩可怜，就跟药行说，不要叫警察，多少钱他付了。后来，面摊老板还把小明拉到面前，赞扬小明有孝心之余，也要求他不能再偷窃，还准备了两包面，叫小明拿回去。而接下来很长的一段时间，只要面摊老板看到小明（有时是小明故意出现），就会包上两包面给他，说什么也不收钱。

过了不久，小明再也没出现，面摊老板也忘了这件事。时间就这样过了三十年，面摊老板突然中风跌倒，后脑敲破了，紧急送到医院，需要一笔钱动手术，但面摊老板的女儿哪来这么多钱？医院坚持收到钱才能动手术，急得女儿赶紧向街坊到处借钱。

面摊老板女儿好不容易筹到一笔钱，不太够，希望医院能通融，结果院方竟告诉她，有人已付了钱，她的父亲马上就可以动手术了！女儿非常感动，但护士就是不愿透露到底好心人是谁。一直到手术完成，女儿再次见到醒来的父亲，父亲告诉她：“隐约间，我听到有人叫我善人的脸，我感觉说话的主治医生，是我应该认识的，可是他是谁啊？”

女儿再去追问护士，护士才勉强说出，原来付钱的是年轻的主治医生！女儿跑去问主治医生，医生才告知，他就是小明！小明说：“谢谢你爸爸当年帮我，我今天才能够成为一个医生。你爸爸永远不知道，当初在为我和祖母煮面时，那张脸是多么的慈祥，就为了那张善人的脸，我立志以后一定要帮助别人。”

福业

自己的行为，决定未来的一切，这就是业力思想。佛教相信，我们的行为无论善恶，都会产生一种力量，驱使我们去造作新的行为，新的行为又会产生新的力量。如此行为生力量，力量又生行为，辗转相生，就形成循环式的业力推动圈。而这些善恶业平时就像种子般、埋藏在我们的第八识——阿赖耶识中，一旦种子遇缘，便起现行，起了现行，自然果报分明。

所以，因恶业而受罪者，称为罪业，罪业报生三恶趣；因善业而得福者，称为福业，福业报生人天。这就好像一个人犯了重罪，就得入监狱受刑罚，想不去都不行；做了善事功德，就会获得善名美誉，即使推辞都推不掉。

辨明

我们的行为有因果的关系，行为是因，业报是果。业左右了人生的穷通祸福，因此我们的每个举心动念，都是在创造自己的命运，我们的业要净化，就要常身行善事，口出善言，心存善念，培养好因好缘，所以，想要有光明的前途与美好的未来，积聚善业是很重要的不二法门。

所谓“好人好自己，坏人坏自己”，世上没有损人利己的事，损害别人到最后就是损害自己。人要想真正幸福，要用爱、感恩和祥和的心，代替所有怨恨、不满和愤怒，并养成日日为善的心理。

善恶因果循环不已，而且复杂之至，恩恩怨怨彼此交错，谁先欠谁，一般众生很难辨明，但在生活中能让善循环，肯定百利而无一害。