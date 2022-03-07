“想要失去的少，就要学着去接受损失…”

星云大师说：分享故事：卖瓷碗的老人，挑着扁担在路上走，因为路不平坦，老人走着颠簸，突然一个瓷碗就掉到地上摔碎了！但老人头也不回继续向前走。路人看到很奇怪，便追着老人问：你的碗摔碎了，为什么却不回头看一下呢？”老人一步也没有停下，继续往前走，同时答道：我回头看，那个碗还是碎的，怎么也救不回。可如果我回头，我的扁担可能就会倾斜，我会碎掉更多瓷碗。”

淡然

天下之事，有得必有失，有失必有得，这是必然定律。晚清红顶商人胡雪岩破产时，家人为财去楼空而悲痛，他却说：“我当初不过是一个月俸四两银子的伙计，眼下光景有什么不好？以前种种，譬如昨日死；以后种种，譬如今日生。”他的淡定让人敬佩。失去的已不再拥有，再去计较又有何用？

人生道路上，我们就要学习做到：面对得而淡然得之，面对失也要淡然失之，若有这样的气度，生活中的痛就会减少几分，乐就会增加几分。如果我们只想得到，不想失去，到最后很可能会因一时而失去一世，落了个取小舍大、悔不当初的下场。

管理

很多人在失去某件东西时，就会感叹自己的人生没有福气，继而唉声叹气，变得消沉。有这种思维的人，其实是陷入思想的误区。有句话说：“性躁心粗者，一事无成；心和气平者，百福自集。”我们的心、我们的思想是个很奇异的团队，特别需要我们的管理和关照。我们的思想是否正确？我们的见解可以吗？我们的看法中道吗？这些都要管理。

如果我们凡事都能思想看法合理，保持淡定，凡事都会很顺利；如果不合理、不安心，就会很烦恼，这也就表示，我们对自己心理上很多问题都不善管理，这就需要改进。

就像水沟，我们平常不去疏通、清理，就会积垃圾、长蚊虫，对生活的环境带来脏乱。同样的，人心不去管理、治理，就会不断的制造烦恼。可以说，人的一生，从身到心，从内到外，从家庭到社会国家，都离不开心的管理。