“对得起良心做好人…”

星云大师说：分享故事：妇产科金医生一天快下班时，来了一位病人，他匆忙检查后说：“你子宫里长了东西，最好尽快动手术。”病人吓坏了，庆幸发现的早，手术很快就安排了。金医生有过数百次手术经验，况且肿瘤不大，他在病人腹部切个小切口，向子宫深处观察时，这时他愣住了；行医这些年，他不曾有过失误：子宫里不是肿瘤，是个胎儿！

他陷入矛盾，如果把胎儿拿掉，然后告诉病人摘除的是肿瘤，病人不会知道。另一个做法则是：迅速缝合切口，向病人承认自己的失误。几秒钟的心理挣扎之后，他选择后者。

他在术后对病人和她的家属坦白：“是我搞错了，你只是怀孕，没有长肿瘤。”他还深深地向他们鞠躬：“孩子很好，一定能生下可爱的小宝宝。”病人和亲属全呆住了，隔了十几秒钟，病人的丈夫突然沖过去，抓住金医生的领子怒吼：“你这个庸医，我要告你！”

过了几个月后，孩子安全产下，发育也正常。但家属不罢休，向医药理事会告状，金医生执照被吊销一段时间。他的朋友很同情他，问：“当初，你为什么不将错就错，就说是个畸形死胎，又有谁知道？”金医生淡淡地说：“没人会知道，但老天知道！”

金医生虽做错了事，但之后的行为还是让人敬佩，他没有输掉自己的良心。

价值

一个人有没有价值，不在于他有没有钱，或者职位、权力有多高，而是要看他敢不敢讲真话，有没有良心。有诚信和良知，我们就有了价值。人所以选择遇事不坦白、有所隐瞒，是因为他们认为如果讲真话，要为后果付出极高的代价，又或者以为别人好瞒骗，可以糊弄过去。可是，为了一时的不坦白、不讲真话，良心必然受到谴责，而且日子一久，当真相慢慢被揭开时，所要承担的后果更重，因为自己也要赔上做人的价值。

我们看“诚”字，左边是言右边是成，意思是人说的话一定要诚实，事情才能完成。“信”字，左人右言，意思是人的言语应该让人相信，如果别人不相信就不是人说的话了。

生活中，每天每时，假话充斥在我们周围，然而，这也就表示，我们更要以身作则，做事不能昧着良心。

妄语

在生活中，说小妄语是一般人比较容易犯的。什么是小妄语？那就是说谎或顺口讲出不实在的话；明明看见却说没见，没看见却说看见；正确的说成错的，错的却说成对的，还有，知而不言，不知而言，这些都属于小妄语。

一般来说，妄语是以欺骗人为目的而说的不真实话。而且说了一次谎，为了掩饰，往往会再次说谎，然后三次、四次…成为无数次的谎言。有的人为保护自己而自圆其说，或为了脱罪而诽谤、算计别人。如此，犯了妄语戒，戕害他人，也断了自己的慧命。