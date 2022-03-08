丢三落四的性子好似没改变过，从前掉手机、钥匙、眼镜、车票、刚打包好的便当……心里有个谱，大约什么时候，大概在什么地方掉的，回头寻着的概率都很高。

朋友们说我不是无心丢失，而是故意弄丢，享受着寻寻觅觅的感觉，仿佛是在体验迷宫找寻出口的快感。

他们这是诬告是诽谤，我才没有这种嗜好，找东西的过程令人情绪烦躁，我可没那么无聊。

掉钱包的指数最高，也是我认为最麻烦的事，除了现金，里头的银行卡、医药卡、驾照什么的……都须要一关关地申报重新申请。

接着，等它们重归我的怀抱前，还得适应一段身无分文的日子，仿佛挎包里失去的不是钱包，而是主人的安全感。

当自己走在人来人往的大街上，像具被抽走灵魂的躯壳正躲躲藏藏，我特别想念那张不苟言笑还带着超土发型的身份证。

说到这里不难猜测，我接下来要说的是……我又掉钱包了！

可是这回，我完全无头绪，遗失的过程丝毫没有线索。我就吃顿饭的时间，而且还是朋友请客，那不重不轻的钱包连见光的机会都没有，怎么就在空气中消失了？

最后，我断定自己遇见扒手了！

此事刻不容缓，得先联系银行将“财产”冻结，以我对人性的了解，钱财肯定最先遇害，可笑的是银行人员告诉我，最后一次使用时间是自己数日前在超市刷卡买牛奶的交易记录。

朋友认为我是留在刚离开的甜品屋，隔日一早为我走一趟。结果，还真的被她说中，甜品屋的员工替我保管了一宿。

失而复得的感觉，对所有人来说好似都不陌生，那许是健康、物件或是感情……总之，没人想一而再复习，毕竟，谁都无法保证能“复得”。

不是每个味蕾受得起苦，等得起甜，熬得了那过程才叫滋味。

如果料到能重新拥有，那就不叫失去了。

朋友说：“扒手是一个文明国家已失传的职业。”

是我不对，不该先想人性，而忘了人心。

失而复得的不是钱包，而是一颗信任的心。