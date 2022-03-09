“女性的贡献，每个人都该去认识…”

星云大师说：女性和我们每一个人的关系至为密切，每一位男士和女性也脱离不了关系。每位男士或有妻子或有姐妹，纵然没有妻子、姐妹，每位男士都是在母亲的襁褓中长大的，没有母亲就没有生命的诞生。因此，母亲是一切生机的泉源。

我们也能看到女中丈夫，可是并没有男性伟人那么普遍。全世界197个国家，女性成为国家领导的，并不多见。著名的包括以色列的梅尔夫人、印度的甘地夫人、英国撒切尔夫人还有刚刚退下来的德国总理默克尔。成为宗教领袖，而为世界知名的，出现过特丽莎修女，她得过1979年的诺贝尔和平奖。

世界男女人口比例，几乎是相等的。为何知名的杰出女性人数，较男性少了许多？主要是由于传统的女性多因照管家庭而成为幕后英雄，名声当然就比男性小得多。

特长

有人说，男众刚强有力，女众难以望其项背；但是女众慈悲柔和，柔能克刚，柔软亦有所长。所谓“从来硬弩弦先断，每见钢刀口易伤”，就拿我们的牙齿和舌头来说，牙齿坚硬，但是人老了以后齿牙动摇，最后终将掉光，但是人即使到死，柔软的舌头还是存在。所以世间任何事物都有其特长，重要的是要能各展所长、各司其用。

女人天生的本性里，有一些特长都非男人所及，如：

一、细腻：女人的心思细腻，是与生俱来的。佛教的末利夫人，曾为波斯匿王打洗脚水、洗脸水以及饮用水，由于他细心的依不同需要而取井中表层、中层、底层的不同温度的水，感动了波斯匿王，因此册立为妃。

二、耐烦：孟母三迁是中国家喻户晓的故事，因为有孟母的耐烦，因此造就了一代亚圣。孟母所展现的不只是女人的耐烦，还有睿智与远见；三、守家：传说中的王宝钏苦守寒窑十八年，其守家的精神其实是古代妇女普遍具备的美德，以及四、惜情：乱世才女蔡文姬，饱经战乱，她所谱写的《胡笳十八拍》，不但道尽一生不幸的遭遇，更是充满思乡却又不忍骨肉分离的痛苦之情。

兰心

在時代潮流的推波助澜下，社会应该愈來愈重视女性的价值。我（指星云大师）鼓励女性更应该从家庭走出去，走出去才有天下，走出去才有世界，走出去才有未来。但是，走出去并非花枝招展，以美色来获得男人的垂青，而是要将女性的细心、耐烦、慈悲、智慧表现出来。男性能做的，女性都能做，例如过去当兵、驾驶飞机都是男人的专利，现在不但有女兵、女飞行员，还有女军官、女警察、女检察官，甚至女总统等。

女性的灵巧慧性，蕙质兰心，为人间增添了多少美丽的色彩。这个世间缺少不了妇女，没有了妇女，人间是充满缺陷的一半世界。