“流水不流动，就如一滩发臭的死水…”

星云大师说：分享故事：在中东地区有两个湖，水源来自同一条约旦河的河水，但两个湖给人的感觉完全不同。一个湖名叫加里肋亚湖，水质清澈见底，湖水可供人们饮用，湖里鱼儿清晰可见，游来游去。湖的四周环境清新，有绿色的田野与园圃，有人在四周游玩劳作，筑屋而居。

另一个湖叫死海，死海水质的咸度世界第一，湖里没有鱼，湖边也是寸草不生，一片荒凉，没有人愿意住在这附近，因为它周围的空气都让人感到窒息，这里成了名副其实的“死海”。

两个湖的水源都来自同一条河，为何结果却如此不同？经过研究分析：约旦河从加里肋亚湖的顶端注入，然后又从底端流出，它用完了河水后，就放它流走，让它再去发挥其他功用。可是约旦河进入死海以后，便被死海死死地扣留，从此不再流出。

让河水流动，方得一池清水，这是流水不腐的道理。

臻善

人，天生异稟固然很好，但是如孔子的学生曾参，虽然在学习上较为愚钝，但是他以“别人做一次，自己做十次”来鞭策自己，而且每天反省自己的过失，最后终获宗圣的美誉。由此可知，有了勤奋的毅力，有了远大的志向，终能步向臻善的人生；最怕的是凡事不肯用心，最后只有与草木同腐朽。

所以，人世间的物理与事理，甚至人生哲理尽在思虑之中，有了正确的思想，懂得适时应对环境改变，才能带我们走向臻善的人生。

观念

科技发展如此迅速的今天，我们又怎么能没有自新之道呢？观念会影响一个人的行为，行为会表现成为生活方式。一个人的财富多少、成就大小，往往也会受到观念所左右。观念保守执着，限制了人生的进展；观念灵活正向，就会有不同的契机。旧的观念不改，难以配合时宜；有了新的观念，才能迎向未来，才会有发展。

因此，我们要迎接新时代，就要用新观念来开创新生活。人生若流水，懂得这个道理，就明白该怎样对待和超越人生了。