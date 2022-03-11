“仇恨，记不如忘…”

星云大师说：分享故事：一早起来，男人在他的停车间里发现一只浣熊（Procyonidae），它困在汽车罩子下面，快被勒死了。车子的布罩，通常不会把车子罩得太紧，只是，浣熊的头却被牢牢的布裹着，只有身体在外面。它不断的挣扎翻滚，松紧带把它的脖子绕了几圈，快把它勒死。

男子发现它已奄奄一息，心里也很疑惑：怎么会搞成这样？男子拿剪刀将车罩的一角剪破，浣熊的头露了出来，但带子还紧紧纠缠着脖子。

原来，浣熊的尖嘴咬住一块布不肯松口！男人生怕受惊吓的浣熊反咬，找了邻居帮忙，带子剪断，可是浣熊还咬着布不肯放，一直到被解救，就是不肯放开，像咬住敌人似地还咬了好久。

这是一部动物短片的内容，很有启发性，也寓意着我们人类，如果心中一直都有舍不去的仇恨，怎么也忘不了伤害过你的人，那么困兽之斗也说明：硬要纠缠，最后反而可能弄死自己！

交织

人常因一念心中的善恶交织，自我拔河的状态而苦不堪言。然而，这样的与过去纠缠，对自己好吗？过去的种种和伤害、过去曾经得罪过我们的人，学会淡忘比较好，学会在人生的道路上，专注眼下、放眼未来、不翻旧帐，是一种修养。一直咬着负面情绪不放，深仇大恨不断地在心中翻滚，心就犹如海上浮木，起伏不断，根本是在为难自己。

世间上最具有毁灭性的力量是什么？就是仇恨。仇恨是由于不懂得宽恕而来，如果我们只懂得纠缠，那也就表示我们不懂得宽恕。如果我们是这样的人，从今天起就要告诉自己宽恕的重要性，能包容别人，就不会产生敌对；能消除仇恨，也就能放过自己。

化解

仇恨心是嗔，嗔是心中火。生活中，我们说要宽恕，但谈何容易？可以一步步慢慢做到的是，每当嗔恨心生起时，先不要怨恨自己为何连情绪都控制不了，而是要告诉自己，情绪是不能用控制的方式来处理的，必须要疏导，才能真正地化解嗔心。

而嗔恨和慈悲是相对的，因此只要我们多培养、增长慈悲心，嗔心自然会减少。所以，我们可以试着从另一个角度看事情，转变情绪，以更积极的慈悲心、爱心来看待世界，才是化解嗔心最好的方法。经常反省自己的行为，以及念头，有了自我检讨，嗔恨心也会慢慢减少。