2月，两个女人的新闻占据了旧媒体和新媒体的显著版位。一位是冬奥会滑雪金牌得主，中美混血儿谷爱凌；一位是被铁链锁脖，口齿不清的八孩母亲。 一个在云端， 一个在地狱。

我们衷心祝福谷爱凌，为她加油喝彩。铁链女离我们很远，发生在她身上的悲惨事件我们管不着 。然而，我也是女人，走过12岁，走过18岁。如今我为人妻、为人母、为人祖母和外祖母，读着那则日渐揭开真相的新闻，心如刀割。我无法想象这样的事情如果发生在我的至亲身上，我是否还能保持神经正常？

我想起小时候看过的一本小人书《窦娥冤》。这个故事是中国元代戏曲家关汉卿的作品，发表于1582年前后：

窦娥从小死了母亲，她父亲因为要上京赶考缺少盘缠，把年仅7岁的窦娥卖给蔡婆家做童养媳。窦娥17岁与蔡氏之子成婚，婚后不到两年丈夫就病死了，剩下窦娥和蔡婆两人相依为命。

当地有个流氓张驴儿，欺负蔡家没有男人，跟他父亲张老儿一起赖在蔡家。张驴儿不但逼迫蔡婆嫁给张老儿，又要强娶窦娥。窦娥坚决拒绝，把张驴儿痛骂了一顿。

张驴儿怀恨在心。一日，蔡婆生病了，窦娥做了羊肚汤给婆婆吃。张驴儿偷偷在汤里下了毒药，想先毒死蔡婆，再霸占窦娥。怎知窦娥把羊肚汤端给蔡婆喝时，蔡婆忽然不舒服要呕吐，结果张老儿把汤喝了。张老儿中了毒没几下就咽了气；张驴儿没想到毒死了自己父亲，恼怒不已，竟把杀人的罪名栽赃到窦娥身上，告上楚州衙门。

楚州知府收了贿把窦娥抓到公堂审问，逼她招认，窦娥受尽拷打也不肯承认。知府于是当着窦娥的面要拷打蔡婆，窦娥想到婆婆年纪大了，受不起酷刑，只好含冤承认是自己下毒。贪官知府将窦娥定了死罪，押到刑场去斩首。

临刑前，窦娥含泪向苍天起誓：“我窦娥真的是被冤枉的，我的冤屈只有老天爷知道。为了证明我的清白，我死后，一要让这刀过头落，一腔热血全溅在白练上，二要天降大雪，遮盖我的尸体，三要让楚州从此大旱三年！”

刽子手行刑后，窦娥的鲜血竟然一滴都没有落在地上，全部飞溅到高挂的白布上；紧接着天地变色，狂风大作，六月的盛夏竟然飘起鹅毛大雪；再接下来，楚州果真大旱了三年。

多年后，窦娥的父亲在京城做官返乡，窦娥的冤案才得到昭雪，杀人凶手张驴儿被处以死刑，贪官知府也得到了应有的惩罚。

铁链女的遭遇，从已公开的情节知道她被拐卖、被多次转手、被多人摧残、被囚禁、被当成生育机器、被精神错乱。一句话，生不如死，冤情比窦娥更深重更悲惨。

老天若有眼，别等到人头落地才降六月雪。老天爷，救救她。