周维介：心情丧就看看幼崽

小崽儿，是生活里一颗高功效的解忧丸，可以活络精神筋脉。

我念初一时，课本里有《学问与游历》一文，说肤浅的人凡事喜欢臆度，结果“中者其一，不中者十八九，皆坐井观天，夏虫语冰类也。”同学疑惑“十八九”是什么冬瓜豆腐之际，老师明告：“十八九”就是“十之八九”，众学子顿开茅塞。但老师顺手拈来“叹人生，不如意事，十常八九”的感悟，说是宋人辛疾弃从生活中淬炼出的警语，我等入世尚浅，对于生活烦恼多多的感慨，只有皮里膜外的理解，品不出个中真味。

“不如意事十常八九”，是我走过一段江湖时光后才有的悟。人世间确有“无灾无难到公卿”这等命水好的受宠儿，但毕竟只是一星半点、九牛一毛，多数人还是得老老实实面对生活中不同程度的硬泡软磨。人生烦恼多，从童幼青涩，向中年老迈拾级而上，逐段添补。从前的文学必考教材里，有蒋捷的《虞美人》，以少年听雨歌楼上，中年听雨客舟中以及暮年听雨僧庐下这人生三部曲，诠释了人们内心层层加码的烦忧。

《红楼梦》里“无端坠入红尘梦，惹却三千烦恼丝”的表述，真不是盖的。你在不同的人生阶段，结交了不同朋友，烦恼也是如此。从少年为赋新词强说愁，到养家立业、职场角逐的现实磨难，你渐渐浸泡在生活的深水区，郁闷从腰部直上心口。要是洪水再汹涌些，就一夜白了头。

我童少时，西邻的闽南老太太有时来闲话家常。她常说，人生来欠债，一世人还不了。她郁闷时来找母亲，劈头就说：今日很“激心”，来看你婴仔（inn-a）清清心。老妪的意思：心烦时来看看娃儿，就心凉胃口开。我听着一知半解，但觉得这话新鲜。老太斯言，无意间掉落我记忆囊的角落。事后方知，心丧，看看幼崽，可以忘忧。小不点很疗愈。

双鬓泛白后，我忆起早已羽化仙游的老太太，因为那句看婴仔疗愈心情的睿言。以后在幼儿玩乐场，常见一脸沧桑、形单影只的过客，驻足片刻，赏萌样，观憨态，无不眉舒目展，唇露笑意。小崽儿，是生活里一颗高功效的解忧丸，可以活络精神筋脉。

你或早已洞幽烛微，留意到动物幼崽的萌萌样一亮相屏幕，观众禁不住眉飞色悦，醉目赏心。即便是猛虎恶狼、雄狮斑豹，它们幼崽的烂漫稚态，一样逗人怜爱。至于熊猫、绵羊、树熊、梅花鹿这等本性温驯的物种，它的幼崽更让人爱不释手了。这帮虎仔羊羔一露脸，硬汉猛男都心溶手软，遮掩不住生活面具下的慈眉善目。

婴儿太纯，如雪山净水，随时瓦解成年人可憎的心机。萌娃活在干净的世界里，动作朴拙，神情干净，自在地吮着自己的小脚丫，肆无忌惮地尝试口咬气球……那模样，投射在成年人浑浊的老心湖，让你重感生命里依然潜伏着的勃勃生机。从前夜市里流行售卖一种讨喜的婴儿海报，一对对圆亮明眸、丰脸润颊、无齿的笑容……任君挑选，买回去挂上墙，望一眼就能消忧解气。

有一年我在农场里偶遇一群学前儿童，农场主人安排他们观看数百只几天前从孵化器破壳而出的小鸡仔。那阵怦然心动的尖叫，争相把鸡仔捧在掌中把玩的一幕，引我感悟赤子之心的惺惺相惜与冰洁暖意。农场主说，两三月后他的农场要参加面对公众的大型农业展，问我可有招引来客的主意？鸡仔魅力不可挡。我提议把鸡仔染成五颜六色，让到场的童子尽情释放童真。后来展区果真引来狂蜂浪蝶，但也惹出虐待动物的投诉。

婴儿幼童的魔力，也夺目留芳今次北京冬奥会。开幕式全程最让人写意开颜的镜头，是一组乳臭未干的小不点稚气无邪地露脸，裹着冬衣，在冰雪上企鹅般跌撞踉跄行走溜滑，一脸萌萌态，朴拙可爱。

童心是清溪流，澄明可鉴。对着它，你想成为水里的鱼。多年以前，我读过一篇西方美文，描述纯真的小孩，用樱桃，用纽扣去糖果店买糖果的趣事。久与童心交融，店家顺着孩子不染尘的想法，接受了樱桃、纽扣，交出开心果。童婴所以可爱，因他无邪、不市侩、不虚伪；因他模仿性强、童言无忌，还伴着一颗平等的心。