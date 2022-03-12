“脾气来了，福气就走了…”

星云大师说：分享故事：徒弟问师父：“您为何从来不发脾气呢？”师父答：“因为我没有发脾气的理由。”徒弟不解地问：“生活中事情那么多那么杂，怎么会没有发脾气的理由呢？”

师父笑着说：“你看，如果一件事是对的，没必要发脾气。而如果一件事是我错了，那也没资格发脾气。你还会问，那如果是别人犯错呢？别人的错已经犯了，那我发脾气有用吗？也没用。”

徒弟还是迷惑：“如果世间事都如同您说的那样，那为何还有人爱发脾气？”师父说：“其实，那些人只是没有想清楚，解决问题需要一些转念的智慧，一旦人们发现以他自己的智慧没法解决问题，就借用了情绪。

徒弟说：“可有时候，我发现发脾气也能解决一些问题啊！”师父说：“那只是暂时用情绪掩盖住问题罢了。当你发脾气，爱你的人不希望你用这样的方式伤害自己，选择不再坚持；其他人，会告诉自己你缺乏理智，选择慢慢疏离你。不论什么情况，对你来讲，都没有好处。”

徒弟说：“好像真是这样，发脾气貌似很愚蠢！”师父点头说：“发脾气是件很没道理的事。遇到问题，应该理性解决。解决不了还可以用情，但绝不要用情绪和抱怨。脾气来了，福气就走了！”

观点

进步要在心平气和中才能求得，人缘要在随喜服务中才能培养。而这些，都需要自己的好脾气。对于脾气重的人来说，要不断地给自己强化一个观点：发脾气，是对自己最大的伤害。从自己做起，每天晚上睡前问自己：“今天我发脾气了吗？为什么发脾气？以后遇到同样的情况，是不是可以克制？”

这时，应该想想这样的一句话：“好脾气，是一条路，千祥云集纷至沓来；坏脾气，是一个洞，万般福气统统溜走。”

情绪是自己的，还是要靠自己处理，知因晓果，让大事化小，小事化了，慢慢地，我们也会发现好脾气所带来的各种好处。

理性

现今社会，很多人火气太大了，让人和人之间好似弥漫着暴戾之气。从新闻报道，我们可以看到，一些人一把年纪，遇见不如意的事还经常情绪失控，轻则大骂，重则打人，肆意发泄情绪，可怕至极。

我们如果以发脾气、坏情绪为处世态度，也很容易遭受到伤害、毁坏，这是自己造的恶果。 我们能忍一时之怒，便能夷灭自己一时之戾气。 在生活里，自己的心头纵有一些不顺心，不要把自己的怒火传染给别人，也不要把自己的情绪写在脸上，表现在行为上。放眼一些情商高、气量大的人，他们的从容都是来自于约束和克制；冲动是魔鬼，我们脾气好才能归于理性，在人生道路上走得更踏实。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。

