“在傲慢中失去自我…”

星云大师说：分享故事：目犍连是佛陀的大弟子，他具有神通，不但可以看到快乐的天堂，也能看到地狱受苦的景象。有一天深夜，目犍连正在静坐，一个愁眉苦脸的鬼来请教：“我已经失去人间财色种种的享乐，为什么还要受头痛的报应，我连做鬼都不得安宁吗？”

目犍连说：“你会头痛，不是阎罗王的惩罚，是你自己造成的。你生前不肯和人互助合作，随缘随喜的助人一臂之力，常常让别人伤透脑筋，常常一桩好事都因为你的破坏，不能顺利成功，因此你做鬼，让你也尝尝头痛的滋味。”

不一会儿来了另一个鬼，全身颤抖啜泣地说：“尊者，我是个无福的鬼，为什么连一件可以遮身避寒的衣物也没有？”目犍连安慰说：“你无衣可遮身，不要怨天尤人，你生前囤积布匹衣料，只想贪得暴利，不顾念他人的寒冷之苦，今日的无衣蔽身，是你应得的果报。”

最后，来了一个蓬头垢面的鬼，他说： 我是个流浪鬼，连个安身的住处也没有，忍受着日晒夜寒的凄苦，像个无壳的蜗牛，无依无靠。”目犍连答：“你过去为人建筑房屋，贪图暴利，随意偷工减料，让住的人常常需要维修房子，身心不得安稳。你须体会无屋可住的痛苦，借此偿还你造下的恶业。”

如实

我们人生最大的不幸莫过于：在贪欲中失去幸福，在忙碌中失去健康；在怀疑中失去信任，在计较中失去友情；在痴迷中失去分明，在执着中失去宁静；在傲慢中失去自我，在追逐中失去风景。

我们要如何避免这样的不幸呢？唯有相信因缘果报。所谓因果报应，平常我们感觉不到它的重要，但是它像空气围绕身旁，充满整个宇宙，无处不在。当我们遭遇痛苦，总是疑惑为什么是我？甚至产生怨恨情绪，对自己不幸的命运，提出不平之鸣： 早知今日，又何必当初？只是，今日的种种不如意，并非无缘平地而起，而是我们当初所作所为造成的，有因有果，即使你否认它的存在，因果还是公平地执行，人间善恶的赏罚，合计你我福慧的数量，它就像个显示器，如实地播放。

化吉

我们不同的心态决定了面对世界的态度，也将决定我们一生或者来生的命运。经上有这样的一句话：“善男子，或有重业可得作轻，或有轻业可得作重，非一切人，唯有愚智……有智之人以智慧力，能令地狱极重之业现世轻受；愚痴之人，现世轻业地狱重受。”有些人遇到挫折苦难就怨天尤人，认为自己的命运不好。现代社会，还有很多人会急着要找人改名改运，以为这样就能把命运改好，可这完全是荒谬的想法。最重要的是过去生中造了什么样的业，而今生所造的业会带到来生，所以，现在我们如果能把言行调好，就能得到福缘。

总之，有过去生的因，才有今生的果，唯有多造福修慧、福德具足才能去掉灾难、逢凶化吉。