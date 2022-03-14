“我们生命的维持，就是靠着白开水…”

星云大师说：分享信息：早上起来一定要喝水。因为夜里器官留在肠胃的污垢需要我们把它排出来才行。那么，是喝凉水还是喝温开水呢？这就需要探讨。中医认为每天都是阴阳交替不断循环的，人体从凌晨一时阳气慢慢升起，到早晨正是阳气生发、阳火初萌的阶段；而水主寒性凉，凉水性更寒，这时一杯凉水下肚，会导致人体内水火激战，初生的阳火被水所伤，日积月累下对身体不好。

所以，早上起床后不要喝凉水，要喝温开水，对于体寒的人来说，建议早上切上几片生姜片，泡在热水里，因为生姜有助于阳气的生发，同时再加上几粒枸杞，最好不过。

滋润

尽管人会以各种不同饮食来裹腹维生，但是当中有个共同点，就是都要有水，有水才能维持生命。说到水，人类从最早喝白开水，进而到喝茶、喝汽水、喝果汁、喝咖啡等，随着各种不同的饮料，供应给各个不同生活习惯的人。

水有很平等的性格，你是达官贵人，有时候每天也只是喝上几杯白开水；你是贩夫走卒，山泉井水，随处都能供你饮用，既不花钱，而且方便省事。

古老的传说，每个人每天应拥有“七斤四两水”，超过这个数字，就是浪费，就会被讥为不惜福。所以说“福报如水”，水用完了，表示福报也流尽了，因此长辈们莫不教诫子弟要有滴水如金的观念。

佛教也常把水比喻为佛法，水的功用有生长、洗涤、滋润的用途。佛法能够给人生长信心、滋润身心、洗涤污秽。法是真理，用水来比法，水不就如真理一样重要吗？

宝贵

生活也就像一杯白开水，我们每天都在喝，不要羡慕别人喝的饮料有各种颜色，其实未必有我们的白开水解渴，人生不是靠心情活着，而要靠心态去生活。调整心态看生活，处处都是阳光。君子之交淡如水，白开水的单纯，任何饮料都要白开水去调和，具有调节的功能。

白开水就是人生的本味，一杯白开水有时也能疗治百病。白开水还有消毒、清洁、卫生的作用。白开水，“开”就是要经过煮沸，经过高温加工，才能成为白开水；人也要经过历练，才能成为有用的人。

另外，一般人有水的时候往往不觉得它的宝贵，到了没水时自然苦不堪言，我们都应该重视大自然生态、环保、资源的维护，即连一滴水都要好好保护，不要随意浪费。科学尽管昌明，但望着漫漫沙漠，要“生水”时也徒叹奈何啊！