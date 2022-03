我想再讲一讲卡明斯基(Ilya Kaminsky)的那三首《问题》。记得我读到的第一首是“什么是一个男人?/两次轰炸之间的宁静。”(What is a man? / A quiet between two bombardments.)初初译成“什么是人?/两次轰炸之间的宁静。”如今重看觉得亦无不可。也只有在两次轰炸之间,人还可以是人,不是侵略者也不是被侵略者。