点智慧：健康人的脑袋

“破除先入为主的观念…”

星云大师说：分享信息：有一本书叫做《 有钱人想的和你不一样》，封面上这样写着：“五分钟，换一颗有钱人的脑袋。”看到这句话的时候，许多人忍不住心里想，如果能够五分钟就帮助自己换一颗健康人的脑袋，那该有多好！

书的作者哈维艾克（T.Harv Eker）提出了财富温度计的概念：如果我们想改变果实，首先就要改变它的根。如果我们想改变看得见的，那就必须先要改变看不见的。永久改变室内温度的唯一方法，就是重新设定调节器；永久改变财务成功的不二法门，就是重新设置我们的财务调节器，也就是我们的金钱蓝图。

同样的道理，放在健康上也是一样的，我们对健康习惯建立多少，也影响我们健康状态维持时间的长短。

上医

唐代医学家孙思邈说过这样的一句话：“上医医未病之病，中医医欲病之病，下医医已病之病。”上医属于养生学，中医属于预防医学，下医则是治疗医学。我们要如何有健康人的脑袋？当然是希望做到上医，也就是还没失去健康前就开始未雨绸缪，那就要做到“先知先觉”，对于家族病史要清楚，并要在生活上维持好的习惯。

然而，我们最大的毛病就是容易对自己的健康，陷入不知不觉的情况，事情发生了再去找医生，而且就算开始生病、吃药动过手术，还是觉得自己不需要做出什么改变，因为“人都会老的，做太多也没用”。其实，这是完全不对的思维，我们应该破除这种先入为主的观念，把观念纠正过来，换一个健康人应该要有的脑袋。

安稳

有些人甚至会问，为什么健康比财富重要？其实，只要我们身体健康，心理就安稳；心理一安稳，还怕不能够去赚取财富吗？我们也要记得，不能以长时间的工作和应酬来换取钱财，想要健康，我们的作息要正常，忙闲不均，早晚不定，尤其熬夜，过分辛劳，就算是铁铸铜人，也禁不起长期的消耗。另外，所谓“病从口入”，人生许多疾病都是从口而入，所以要想身体健康，对于每天的饮食不能不注意。例如定时定量，不暴饮暴食，吃得清淡，让身体不致于负担太重。